Brexit: tijd begint te dringen Erwin Verhoeven

18 september 2018

18u05 0 De herfst komt deze week in het land. De bladeren vallen van de bomen. En voor een ordentelijke brexit begint de tijd nu wel heel erg te dringen. Eind dit jaar moet er een deal zijn. Anders krijgen de parlementen het akkoord niet tijdig meer goedgekeurd. Probleem: de onderhandelaars zijn al wel wat opgeschoten. Maar ze staan toch vooral nog nergens. Een stand van zaken.

•To be or not to be

Van welke kan je de zaak ook bekijkt, slechts twee scenario's zijn mogelijk. Ofwel is er op 29 maart 2019 om middernacht een akkoord over de scheiding. In dat geval begint een overgangsregeling die duurt tot 31 december 2020. In die periode blijft het EU-recht nog van kracht in Groot-Brittannië. In tussentijd moet — opnieuw — onderhandeld worden over de toekomstige relaties tussen de EU en Londen. De grote lijnen van hoe die er zullen uitzien, moeten al wel in het scheidingsakkoord staan. Indien er op 29 maart geen overeenkomst is, betekent dit dat het vrije verkeer van goederen, diensten en personen op slag ophoudt en dat het Europees Hof van Justitie niet langer bevoegd is. Concreet, zo heeft een bolleboos becijferd, vallen dan de gevolgen van 759 internationale akkoorden weg. Dat gaat van de erkenning van bio-labels in de voeding over landbouwsubsidies en regels met betrekking tot transport van donororganen, tot kwaliteitstesten voor geneesmiddelen en de import van jaarlijks 3.000 kwakjes Deens sperma in het Verenigd Koninkrijk. Inderdaad, ook dat laatste valt onder een EU-richtlijn.

HLN