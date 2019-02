Brexit-plannen van Labour-leider Corbyn krijgen njet in Brits parlement KVDS

27 februari 2019

20u48

Bron: Belga 0 Het amendement dat de Britse Labour-leider Jeremy Corbyn indiende en waarin onder meer stond dat Groot-Brittannië deel moet blijven van de douane-unie met de EU na de brexit, is vanavond weggestemd in het Britse Lagerhuis.

Het Britse House of Commons stemt vanavond nog maar eens over een hele reeks amendementen op de brexit. Dit keer draait alles rond de vraag of de regering uitstel moet vragen. Premier Theresa May had gisteren al beloofd dat te zullen doen als haar echtscheidingsakkoord met de EU tegen 12 maart niet goedgekeurd geraakt en de parlementsleden formeel een scenario uitsluiten waarbij de Britten de EU op 29 maart verlaten zonder akkoord. Het partijoverschrijdende amendement dat Labour-parlementslid Yvette Cooper in die zin indiende, zal dus naar alle waarschijnlijkheid groen licht krijgen.

Douane-unie

Maar oppositiepartij Labour diende nog een ander amendement in, in naam van partijleider Jeremy Corbyn. Daarin staat dat het Verenigd Koninkrijk na de brexit nog altijd permanent in de douane-unie blijft met de EU, terwijl het ook zo dicht mogelijk bij de interne markt blijft staan. Het Lagerhuis heeft dat amendement verworpen met een verschil van 83 stemmen.





In principe zal Labour nu actief de optie van een tweede brexit-referendum steunen. Parlementslid Keir Starmer zei tijdens het debat voorafgaand aan de stemmingen al dat "als het amendement verworpen wordt en de eerste minister nog altijd weigert om een nauwe economische relatie te onderhandelen, Labour een amendement zou indienen of ondersteunen voor een volksstemming".

De Britse bevolking zou daarbij twee opties voorgeschoteld krijgen: of het parlement keurt "een geloofwaardige vertrekdeal" goed of het Verenigd Koninkrijk blijft in de EU.