Brexit Party trekt zich deels terug uit verkiezingen om tweede referendum te voorkomen NLA

11 november 2019

15u01

Bron: Belga 0 Nigel Farage heeft de Britse premier Boris Johnson vandaag een stevige opsteker gegeven met het oog op de parlementsverkiezingen van 12 december. Het boegbeeld van de Brexit Party maakte namelijk bekend dat zijn partij geen kandidaten naar voren zal schuiven in de kiesdistricten die de Tories bij de vorige verkiezingen in 2017 in de wacht sleepten. Op die manier wil Farage voorkomen dat de zogenaamde leave-stemmen verdeeld worden, waardoor Labour of de Liberal-Democrats met de zetels zouden gaan lopen. "Ik denk dat dit een tweede referendum kan voorkomen", zei Farage.

"De Brexit Party zal niet meedingen naar de 317 zetels die de Conservatieven bij de vorige verkiezingen wonnen", zei Farage vandaag tijdens een verkiezingsbijeenkomst. "We gaan ons helemaal concentreren op de zetels die in handen zijn van Labour, die zijn belofte uit 2017 gebroken heeft om het resultaat van het brexitreferendum te respecteren. Ook met de andere remain-partijen gaan we de strijd aan.”

In het Verenigd Koninkrijk wordt bij de verkiezingen met een meerderheidsstelsel gewerkt. Dat betekent dat in elk van de 650 kiesomschrijvingen waar een zetel voor het Lagerhuis toegewezen moet worden, de kandidaat met de meeste stemmen met de zetel gaat lopen, ook al haalt hij of zij niet eens de helft van de stemmen. De andere kandidaten blijven met lege handen achter.

‘Unilateraal' initiatief

Het was lang niet duidelijk of Farage zich achter Johnson en de Tories zou scharen in een poging om met vereende krachten de brexit te realiseren. Naar eigen zeggen heeft hij maandenlang geprobeerd om een alliantie op de been te brengen, maar is het nu tijd voor een "unilateraal" initiatief. Hij vertrouwt op de belofte van Johnson om er alles aan te doen het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie te halen en wil na de verkiezingen met de parlementsleden van de Brexit Party de druk op Johnson hoog houden.

De druk op Farage om niet op te komen in de districten waar de Tories sterk staan, was zeer hoog geworden. Had hij ook daar Johnson bestreden, dan riskeerde hij de schuld in de schoenen geschoven te krijgen van een mogelijke verkiezingsoverwinning van Labour. Nu concentreert hij zich dus op de 333 zetels die momenteel in handen zijn van Labour, de Lib-Dems of een andere oppositiepartij. Maar omdat de Tories ook daar zetels willen winnen, is de strategie van Farage niet zonder risico voor het realiseren van de brexit.

Vrijhandelsakkoord met de VS

In een reactie toont Boris Johnson zich niettemin verheugd met de beslissing van Farage. De leider van de Brexit Party erkent volgens Johnson dat een 'hung parliament', waarbij geen enkele fractie een absolute meerderheid heeft, "de grootste bedreiging is voor het realiseren van de brexit". Bij Labour luidt het dat "Nigel Farage en Boris Johnson nu een alliantie met Donald Trump kunnen sluiten om ons land uit te kopen". De partij verwoordt daarmee de vrees dat na de brexit een vrijhandelsakkoord met de Verenigde Staten gesloten dreigt te worden dat bijzonder nadelig is voor de Britten. Het was overigens Trump zelf die enkele dagen geleden verkondigde dat Johnson en Farage zouden moeten samenwerken.