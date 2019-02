Brexit Party opgericht: Nigel Farage steunt nieuwe partij ttr

08 februari 2019

20u39

Bron: belga 0 Een nieuwe partij, The Brexit Party, heeft het levenslicht gezien in Groot-Brittannië. Dat kondigde de Britse kiescommissie vandaag aan. De nieuwe partij krijgt de steun van Nigel Farage, de vroegere leider van UKIP die hevig campagne voert voor een brexit zonder echtscheidingsakkoord.

De kiescommissie heeft The Brexit Party erkend. Daardoor kan de partij opkomen bij de Europese verkiezingen indien de brexit op dat moment nog niet voltooid is. De Britse uitstap uit de Europese Unie is voorzien op 29 maart, maar dat kan volgens artikel 50 van het Europees verdrag uitgesteld worden indien het Verenigd Koninkrijk en de 27 andere lidstaten het daarover eens zouden worden.

"De partij is opgericht met mijn volledige steun en met de intentie om deel te nemen aan de Europese verkiezingen van 23 mei indien de brexit tegen dan nog niet uitgevoerd is", legde Farage uit aan de krant ‘The Daily Telegraph’. Hij zou dan ook deelnemen aan die stembusgang. Farage zetelt momenteel nog in het Europees Parlement.

The Brexit Party wordt geleid door Catherine Blaiklock, een vroegere verantwoordelijke van UKIP.