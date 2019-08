Brexit Party-leider Nigel Farage schoffeert Brits koningshuis Redactie

12 augustus 2019

10u02

Bron: de Volkskrant 0 “Een iets te dikke, kettingrokende gin-drinker die 101 jaar oud werd.” Zo beschrijft Brexit Party-leider Nigel Farage Queen Elizabeth the Queen Mother, de in 2002 overleden moeder van de huidige koningin Elizabeth II.

Farage deed zijn uitspraken op de Conservative Political Action Conference (CPAC) afgelopen weekend in Sydney, Australië. Hij schoffeerde ook andere leden van het Britse koningshuis. Media waren niet welkom op de conferentie, maar geluidsfragmenten lekten uit naar onder meer The Guardian.

Over de huidige koningin was Farage nog wél lovend: “Een geweldige, inspirerende vrouw. We’re bloody lucky to have her.” Haar moeder, zoon en kleinzoon kwamen er minder goed vanaf. Over haar zoon, prins Charles: “Als je kijkt naar Charlie Boy en klimaatverandering, oh dear, oh dear, oh dear. (...) Ik kan alleen zeggen dat hij nu in de 70 is. Moge de koningin nog een lange, lange tijd leven.”

“Natte dweil”

Farage, wiens Brexit Party de grootste Britse partij in het Europees Parlement is, staat niet bekend om zijn diplomatieke stijl. Herman Van Rompuy, voormalig president van de Europese Raad, had volgens Farage de uitstraling van een “natte dweil” en het voorkomen van een “tweederangs bankmedewerker”. Prins Charles bekritiseerde hij al eerder. Na een speech van Charles in 2008 over klimaatverandering was Farage de enige die tijdens het applaus bleef zitten. Toch zijn de felle uitspraken opvallend: zelden uiten politici zich op dergelijke wijze over het als onaantastbaar beschouwde Britse koningshuis.

In Australië sprak Farage ook nog over prins Harry. “Nou, als ik wil dat de koningin nog lang, lang leeft om te voorkomen dat Charlie Boy koning wordt, dan wil ik dat Charlie Boy nog langer leeft en William eeuwig leeft om te voorkomen dat Harry koning wordt”, aldus Farage.

“Ons is de afgelopen week verteld dat Meghan en Harry maar twee kinderen zullen krijgen”, vervolgde hij. “Maar wat we allemaal negeren is het echte probleem van de aarde: de ontploffende populatie. Niemand durft erover te praten, niemand durft het aan te pakken, maar of prins Harry twee kinderen zal krijgen, is totaal irrelevant nu er 2,6 miljard Indiërs en Chinezen zijn.”