Brexit Party grote winnaar in Verenigd Koninkrijk: traditionele partijen afgestraft Opmerkelijke winst voor pro-Europese LibDems IB

27 mei 2019

02u39

Bron: Belga, The Guardian, BBC 0 De nieuwe EU-kritische Brexit Party van Nigel Farage wordt de duidelijke winnaar van de Europese verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk. Met bijna driekwart van de kiesdistricten geteld, is de partij van Nigel Farage op weg naar een score van 31,7 procent. De twee traditionele partijen, Labour en de Conservatives, krijgen rake klappen. De nog niet gerealiseerde Britse uittrede uit de Europese Unie stond centraal in de verkiezingsstrijd.

“Indien we tegen 31 oktober niet uit de Europese Unie vertrekken, dan zal de score van de Brexit Party herhaald worden bij de algemene verkiezingen", waarschuwde Farage na het bekend worden van de desastreuze verkiezingsresultaten van de conservatieven en Labour. Ook lanceerde hij meteen een oproep om zijn partij te betrekken bij de brexit-onderhandelingen.

Hoe verdeeld de Britse bevolking over de aangekondigde brexit is, bleek uit de overige verkiezingsresultaten. Naast de Brexit Party deden namelijk ook de pro-Europese LibDems het erg goed. Met 20,5 procent van de stemmen, komen zij uit op de tweede plaats, daarbij de traditionele partijen, Labour (14,1 procent) en de Conservative Party (9,1 procent) van uittredend premier Theresa May, ver achter zich latend. Met 12 procent van de stemmen staken de groenen de tories zelfs nog voorbij. Volgens de Britse openbare omroep BBC is dit voor de conservatieven het slechtste resultaat sinds 1832.

“Een eerlijke, duidelijke boodschap heeft de LibDems ons beste resultaat ooit voor de Europese verkiezingen opgeleverd", tweet Vince Cable, de eveneens uittredende leider van de Britse Liberaal-Democraten. “Wij zijn de sterkste Remain-kracht in de Britse politiek gebleken. Dank jullie allemaal voor jullie vertrouwen in ons. We blijven voor jullie opkomen en campagne voeren om de brexit te stoppen", tweette hij.

In totaal zouden de antibrexitpartijen zo'n 40 procent van de stemmen halen.

Laabour en Conservatives afgestraft

Tekenend voor de slechte resultaten van Labour en de Conservative Party, is dat de beide partijleiders er niet in slaagden om in eigen kiesdistrict de meeste stemmen binnen te halen. BBC News meldt dat Labour in Islington, het district van Jeremy Corbyn, de LibDems heeft moeten laten voorgaan. In Windsor & Maidenhead, het district van Theresa May, werden de Tories pas derde, na de Brexit Party én de LibDems.

In een verklaring heeft Labourleider Jeremy Corbyn alvast gereageerd op de uitslagen van de verkiezingen, die hij een “soort tweede referendum” noemt. “De kwestie (brexit, red.) moet terug naar de mensen, door verkiezingen of een referendum", stelt de Labourleider. “We zullen niet tolereren dat de aanhoudende chaos in de Conservative Party ons richting een uitstap uit de EU zonder deal duwt. Het parlement kan en zál zo'n desastreuze uitkomst voor de banenmarkt en de industrie in het Verenigd Koninkrijk voorkomen.”

Definitieve uitslagen

De Europese verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk vonden donderdag plaats, één dag voordat Theresa May aankondigde dat ze zou opstappen als partijleider en eerste minister. Slechts 37 procent van de Britten trok naar de stembus.

De definitieve resultaten worden pas in de loop van de dag verwacht.

Normaliter hadden de Britten de Europese Unie op 29 maart moeten verlaten, maar premier May slaagde er niet in om een meerderheid van het Britse parlement achter het akkoord over de boedelscheiding te scharen. Op Brits verzoek is de brexit daarom uitgesteld tot 31 oktober.

