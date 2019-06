Brexit Party bijt in het stof bij tussentijdse verkiezingen Brits parlement AW

07 juni 2019

07u41

Bron: Belga 2 De Brexit Party van Nigel Farage is er bij een tussentijdse verkiezing niet in geslaagd om een eerste zetel te veroveren in het Britse parlement. De kandidaat van Labour haalde het in Peterborough, in het oosten van het land, zo raakte donderdagnacht bekend.

De uitslag is een tegenvaller voor de partij van Nigel Farage, die de grote winnaar was van de Europese verkiezingen met een landelijke score van 31,6 procent. In Peterborough haalde de Brexit Party twee weken geleden 38 procent, waardoor de partij hoopte om voor het eerst iemand af te vaardigen naar het House of Commons. Sinds de Europese zege hoopt Farage komaf te maken met het Britse tweepartijenlandschap.



De tussentijdse verkiezing was nodig nadat Fiona Onasanya uit het parlement was gezet na een veroordeling voor liegen tegen de politie met betrekking tot een snelheidsovertreding.