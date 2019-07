Brexit-partij keert Europees parlement de rug toe tijdens volkslied

Daimy Van den Eede

02 juli 2019

11u59

Bron: EBS

1

In het Europees parlement in Straatsburg hebben de Britse politici van de ‘Brexit Party’ hun rug toegekeerd naar het Europese halfrond terwijl het volkslied aan de gang was. Dat deden ze waarschijnlijk om hun ongenoegen te uiten over de brexitsaga, die momenteel uitgesteld is tot 31 oktober.