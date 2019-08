Brexit-onderhandelingen met EU in september verder opgevoerd kv

30 augustus 2019

01u09

Bron: Belga 0 De Europese en Britse onderhandelaars zullen in september twee keer per week bijeenkomen om een akkoord te proberen bereiken over de voorwaarden rond het vertrek van de Britten uit de Europese Unie. Daarnaast worden er mogelijk ook nog "technische vergaderingen" aan de agenda toegevoegd. Dat heeft het Britse ministerie dat belast is met de brexit vandaag laten weten.

Hoewel mijn gesprekken met de Europese leiders van de afgelopen weken mij hoopvol hebben gestemd over de bereidheid om te praten over alternatieve oplossingen voor de antidemocratische Ierse backstop, is het nu tijd dat beide partijen het tempo opdrijven, zei de Britse premier Boris Johnson in een communiqué.

De backstop stipuleert dat het volledige Verenigd Koninkrijk in de Europese douane-unie blijft indien er geen betere oplossing wordt gevonden om de herinvoering van grenscontroles tussen het Britse Noord-Ierland en de EU-lidstaat Ierland te vermijden. Johnson wil echter van de backstop af omdat hij vreest dat die vangnetoplossing zijn land voor jaren kan vastketenen aan de douane-unie, en een lid van de douane-unie kan geen eigen vrijhandelsakkoorden sluiten.



"Extra vergaderingen en gesprekken zijn nodig willen we voor ons vertrek op 31 oktober nog een overeenkomst bereiken", aldus Johnson. De Britse premier heeft in het verleden al verschillende keren gezworen dat Groot-Brittannië op die datum de EU verlaat, of dat nu mét of zonder deal is.