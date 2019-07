Brexit-minister: “Groot-Brittannië moet EU verlaten op 31 oktober” ADN

08 juli 2019

20u06

Bron: Belga 1 Groot-Brittannië "moet de Europese Unie verlaten" op 31 oktober. Dat verklaarde de Britse minister voor de brexit, Stephen Barclay, vandaag op een persconferentie voor de buitenlandse pers. "We hebben altijd duidelijk gezegd, en Boris Johnson - favoriet om premier Theresa May te vervangen - heeft ook zeer duidelijk gezegd: Groot-Brittannië moet op 31 oktober vertrekken".

"De 27 EU-landen hebben overigens ook gezegd dat een nieuw uitstel zonder doel niet wenselijk is voor de Europese Unie", zei Barcley, die het had over "brexit-moeheid”. Hij wees er verder op dat de bedrijven ook willen dat de onzekerheid niet langer aansleept.

De twee favorieten voor de opvolging van Theresa May, Boris Johnson en Jeremy Hunt, hebben verzekerd dat ze een akkoord met de EU willen, nadat het Britse parlement al drie keer het akkoord verwierp dat Theresa May in november had gesloten. Maar geen van beiden sluit een brexit zonder akkoord uit. Johnson, die in de peilingen voorligt, wil de scheiding in oktober, akkoord of niet.

Voor Barclay is het "in het belang van de twee partijen om een no deal te vermijden". Hij wees erop dat "volgens onze analyses de impact van een no deal belangrijker zal zijn voor Ierland dan voor Groot-Brittannië". De Britse brexit-minister ontmoet morgen de hoofdonderhandelaar van de EU, Michel Barnier.