Brexit-interview gaat viraal nadat presentator minister dertien keer dezelfde vraag moet stellen: "Heb jij enig idee waar je het over hebt?" Meer details bekend over desastreus brexit-rapport: regio's die hardst pro EU-uitstap waren zwaarst getroffen

08 februari 2018

12u09

Bron: BBC, The Guardian 0 In de Europese douane-unie blijven of niet tijdens de overgangsperiode van de brexit? Dat is de vraag van een miljoen dezer dagen in de Britse politiek. Duidelijkheid over wat de regering van premier May nu eigenlijk wil is er niet. Dat werd ook pijnlijk duidelijk in een interview met de minister of state (bij ons: staatssecretaris) voor Internationale Handel Greg Hands. Presentator Andrew Neil weigerde een spartelende Hands te laten wegkomen met nietszeggende antwoorden.

De bedoeling is om de EU-uitstap van maart volgend jaar via een overgangsperiode van maximaal twee jaar zo vlot mogelijk te laten verlopen. Maar zal het Verenigd Koninkrijk dan nog in de douane-unie blijven, met alle voordelen, maar ook met de bijbehorende plichten?

De onderhandelaars van premier Theresa May bespreken het thema deze week met hun Europese tegenhangers in Brussel, maar wat het Britse uitgangspunt is, dat kwam Neil zelfs na 13 keer dezelfde vraag te herhalen niet te weten. Het interview werd gisteren afgenomen tijdens het programma Daily Politics op BBC Two en het 3 minuten durende clipje gaat ondertussen viraal.

"Maar zeg nu toch eens wat jullie positie is"

Hands weigerde op de vraag in te gaan en gaf telkens een andere vorm van hetzelfde nietszeggende antwoord: "De onderhandelingen zijn nog niet begonnen. We verlaten de douane-unie op het einde."

"Dat weet ik, maar wat is jullie startpositie? Wat met de overgangsperiode?", bleef een steeds meer gefrustreerde Neil herhalen. "Je antwoordt gewoon niet op mijn vragen. Je onderhandelt in de naam van het Britse volk. Wij hebben het recht dat te weten."

"Dat is jouw interpretatie"

Uiteindelijk zei Hands toch dat de regering "tijdens de overgangsperiode dezelfde voorwaarden rond handel wil als vandaag". Maar de logische vertaling daarvan, dat het Verenigd Koninkrijk inderdaad in de douane-unie blijft, wilde hij dan weer niet gezegd hebben.

"Maar 'dezelfde voorwaarden als vandaag', dat is toch gewoon de douane-unie?!", kon Neil zijn oren niet geloven. "Dat is jouw interpretatie", aldus Hands.

Daarmee was Neils geduld definitief op. "Heb jij enig idee waar je over spreekt? Echt enig idee?!" "Tuurlijk", antwoordde Hands, "ik ben de staatssecretaris voor Handel."

"Net daar maar ik me zorgen over. Dit is jouw expertise. En je kan geen enkel antwoord geven op een simpele vraag."

Pro-brexitregio's zwaarst getroffen

Er zijn ondertussen meer details bekendgeraakt over de studie naar de economische impact van de brexit die de Britse regering heeft besteld. Van noord tot zuid en van oost tot west, elke regio in het Verenigd Koninkrijk zal economisch zwaar getroffen worden. Vooral in het 'no-dealscenario', waarbij er niet meteen een nieuwe handelsrelatie met de EU wordt opgezet, zouden de gevolgen desastreus zijn. En opvallend: de regio's waar het anti-EU-sentiment het grootst is, worden het zwaarst getroffen.

De conclusie van de studie lekte vorige week al uit. "Alle sectoren van de Britse economie te lijden zullen hebben van het Britse vertrek uit de Europese Unie", zo stond er klaar en duidelijk te lezen. Volgens het rapport ligt de groei van de Britse economie de komende 15 jaar 5 procent lager dan wanneer het land binnen de EU zou zijn gebleven. Dat is onder de voorwaarde dat de Britten een voor hen gunstig handelsverdrag met de EU afsluiten. Doen ze dit niet dan loopt het verschil op tot 8 procent.

De regering van premier Theresa May probeerde de paniek meteen de kop in te drukken. De geciteerde conclusie in de media was "een selectieve interpretatie van een voorlopige analyse", zo klonk het.



Drie scenario's

Maar nu een rechtbank de regering heeft verplicht het rapport vrij te geven aan parlementsleden, die ze achter gesloten deuren kunnen inkijken, komen steeds meer details naar buiten. En die zijn evenmin rooskleurig.

Het rapport houdt rekening met drie scenario's: in de Europese eenheidsmarkt blijven, een nieuwe handelsakkoord - wat de Britse regering wil - of geen akkoord. De economische tegenslag zou gelden voor alle economische sectoren in alle regio's van het land.

De zwaarst getroffen regio's zijn het noordoosten, de westelijke Midlands en Noord-Ierland. In het noordoosten zou een onwaarschijnlijk scenario van in de eenheidsmarkt blijven zorgen voor een daling van 3 procent in de economische groei, terwijl een handelsakkoord voor een impact van 11 procent zou zorgen. In het rampscenario van 'no deal' zou het maar liefst om -16 procent gaan. In het noordoosten stemde in 2016 meer dan 58 procent van de bevolking voor de brexit.

In de westelijke Midlands, de regio waar met 59,2 procent de grootste steun voor de EU-uitstap was, zou het resultaat bijna even rampzalig zijn: -2,5 procent in het allerbeste scenario, -8 procent in het realistische scenario en -13 procent in het 'no-dealscenario'.

Londen, waar een meerderheid net tegen de brexit stemde, zou dan weer het minst getroffen worden, met afhankelijk van het scenario -1 procent, -2 procent of -3,5 procent.