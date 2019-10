Brexit-doorbraak blijft uit, oplossing zo goed als onmogelijk voor cruciale top deze week TT

14 oktober 2019

06u45

Bron: Reuters, ANP 0 Het ziet er steeds meer naar uit dat er geen concrete oplossing voor de brexit op tafel zal liggen van de Europese top in Brussel later deze week. “Er is nog veel werk te doen”, moest EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier gisterenavond melden na twee dagen van intense onderhandelingen die volgden op een sprankeltje optimisme vrijdag. Een chaotische brexit zonder akkoord op 31 oktober komt daarmee weer wat dichterbij.

Barnier gaf de ambassadeurs van de EU-landen een briefing na een weekend van “constructief” overleg op technisch niveau met het Verenigd Koninkrijk. De gesprekken gaan vandaag verder, meldt de Europese Commissie. Barnier praat de EU-ministers voor Europese Zaken morgen in Luxemburg bij over de stand van zaken.

Donderdag en vrijdag vindt in Brussel dan de laatste Europese top plaats vooraleer het Verenigd Koninkrijk van plan is de EU op 31 oktober te verlaten. De druk is groot om tegen dan vooruitgang te boeken. Maar hoe langer positieve signalen uit het technisch overleg op zich laten wachten, hoe kleiner de kans op een politiek akkoord dan. Mogelijk moet er na de top nog verder onderhandeld worden, aldus Barnier. Brits premier Boris Johnson briefte zijn regering dan weer dat een deal nog mogelijk is, maar ook dat de Britten “zich klaar moeten houden om te vertrekken zonder deal”.

Beide partijen besloten vrijdag de gesprekken te intensiveren. Van beide kanten klonk enig optimisme dat er een akkoord kan worden gesloten. Tegelijkertijd houdt de EU vast aan de noodzaak een harde grens in Ierland te voorkomen en de integriteit van de Europese interne markt intact te houden. Als er al een akkoord wordt gesloten, moet ook het Britse parlement er nog zijn goedkeuring aan geven.