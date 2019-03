Brexit, aflevering 3.525: met dit overzicht bent u weer mee TT

14 maart 2019

12u04 1 Weer een nieuwe dag in de brexit, met vanavond alweer een nieuwe stemming op het programma. De chaos in de Britse regering wordt stilaan niet meer te overzien. En toch komt een oplossing mogelijk stilaan in zicht.

Waar ging het gisterenavond over?

Op de tafel van het parlement lag een motie van de regering. Belangrijk: een motie is geen wet, eerder een aanbeveling, een advies. In de motie luidde het dat “dit Huis (het parlement, red.) weigert goed te keuren de EU zonder akkoord te verlaten op 29 maart”, maar ook dat de EU “verlaten zonder akkoord de juridische standaard blijft tenzij dit Huis en de EU een akkoord goedkeuren”.

Het zag er naar uit dat het parlement die twee zinnen zonder veel problemen zou goedkeuren. Tot daar plots een amendement opdook, enkele weken geleden ingediend door onder andere het Conservatieve parlementslid Caroline Spelman en Labour-parlementslid Yvette Cooper. Zij wilden het voorstel van de regering veranderen en stelden de volgende zin voor: “dat dit Huis verwerpt dat het Verenigd Koninkrijk de EU verlaat zonder akkoord”.



Een erg duidelijke tekst: terwijl het originele voorstel het nog had over 29 maart, sprak de wijziging daar niet over en ging het gewoon over een EU-uitstap zonder akkoord, eender wanneer. Ook de aanvulling dat de EU verlaten zonder akkoord de juridische standaard zou blijven, verdween.

Wat is er beslist?

Bedoeling van de regering was de originele motie goedgekeurd te krijgen. De Conservatieve parlementsleden kregen geen stemadvies mee en mochten hun eigen oordeel vellen om een scheuring binnen de partij te vermijden. Wel werd Spelman onder druk gezet haar amendement in te trekken om de originele motie zo alle kansen te geven. En hoewel ze dat zelf ook wel wilde doen en verklaarde er niet meer achter te staan, kon het voorstel niet meer ingetrokken worden omdat zij niet de enige indiener was.

Groot was dan ook de verbazing bij de uitslag van de stemming over het amendement, die als eerste gebeurde. Want in plaats van het te verwerpen, keurden de parlementsleden het nipt goed: 312 stemmen voor en 308 tegen.

Chaos regeerde plots in het Lagerhuis. Want nu lag niet meer de originele motie van de regering op tafel, wel de geamendeerde. En terwijl de regering eerder nog had beloofd dat er een vrije stemming zou komen, werden nu alle Conservatieve parlementsleden ineens opgeroepen tégen die aangepaste motie van de regering te stemmen.

Tevergeefs: de tekst werd goedgekeurd met een meerderheid van 321 tegen 278. Verschillende ministers, die tegen een chaotische brexit zijn, gingen tegen hun eigen regering in en onthielden zich. Normaal gezien leidt dat automatisch tot ontslag, maar in de uitzonderlijke omstandigheden mochten ze toch blijven zitten. Eén minister, die ook effectief tegen de regering stemde, stapte gisteren wel op.

Wat betekent de beslissing?

In feite heeft het parlement gisterenavond aan de regering gezegd: ‘Wij willen niet dat ons land zonder akkoord uit de EU stapt. Nooit.’

Premier May nam meteen na de stemming het woord. Ze verklaarde dat het parlement weliswaar zijn zeg had gedaan en dat ze dat respecteert, maar dat de enige manier om te vermijden dat de Britten zonder akkoord uit de EU zouden stappen, het uitstapakkoord goedkeuren is. De motie heeft geen wettelijke waarde. Toch was de goedkeuring van het amendement een nieuwe nederlaag voor May, die haar politiek kapitaal zo opnieuw aangetast ziet.

Hoe gaat het verder?

De regering diende meteen na de stemming een nieuwe motie in, waarover vandaag om 18 uur wordt gestemd. Daarin roept de premier de parlementsleden op tegen volgende week woensdag 20 maart alsnog een deal goed te keuren. De premier zou haar akkoord dus al voor de derde keer gaan voorleggen, in de hoop nu wel voldoende parlementsleden te kunnen overtuigen.

Lukt dat, dan kan May naar de EU met vraag om de uitstapdatum te verleggen naar ten laatste 30 juni, wat ze zelf “kort technisch uitstel” noemt. Lukt het niet, dan voorziet May een “veel langer uitstel”.

Oplossing in zicht?

En daarmee gloort er ondanks alle chaos voor May mogelijk toch een oplossing aan de einder en zou haar mantra “mijn deal of geen brexit” uiteindelijk toch nog bewaarheid kunnen worden. Het vooruitzicht op dat “veel langer uitstel” is de absolute horror voor de harde brexiteers. Die willen absoluut op 29 maart uit de EU stappen, met akkoord of niet.

Maar het parlement heeft die optie gisteren verworpen. Dus zien steeds meer parlementsleden die de twee vorige keren Mays deal verworpen in dat ze dat akkoord toch zullen moeten aanvaarden om effectief uit de EU te geraken.

Achter de schermen zou volop gewerkt worden aan een bijgesteld advies van de juridische adviseur van de regering

Vanuit verschillende hoeken valt te horen dat ook de Noord-Ierse Unionistische partij DUP stilaan zijn kar keert. Ook die cruciale gedoogpartner van de premier is tegen de deal die zij met de EU kon sluiten, maar zou om lang uitstel te vermijden zich er nu toch achter kunnen scharen. Achter de schermen zou volop gewerkt worden aan een bijgesteld advies van de juridische adviseur van de regering, Geoffrey Cox. Die oordeelde dinsdag dat het Verenigd Koninkrijk geen wettelijke middelen heeft om eenzijdig uit de backstop te stappen, de noodprocedure die het Verenigd Koninkrijk binnen de douane-unie houdt bij gebrek aan een nieuw handelsakkoord.

Als dat advies met wat juridisch gegoocheld nog wat aangepast kan worden, kan de DUP zijn neen-stem van dinsdag volgende week mogelijk veranderen in een ja-stem. May moet dan enkel de harde brexiteers in haar partij nog zien te overtuigen. Zij zitten verzameld in de zogenaamde European Research Group (ERG). De premier kon er dinsdag tegenover januari al een vijftigtal zo ver krijgen voor te stemmen, maar dat was toen nog niet voldoende. Kan ze er tegen volgende week nog een aantal extra aan haar kant krijgen, dan lukt het mogelijk wel.

“Ik heb een pistool tegen mijn hoofd”, verklaarde een ERG-lid gisterenavond. “Ik denk dat de kiezers beseffen dat we nog maar zeer, zeer weinig opties hebben als we effectief de EU willen verlaten.” Een ander toonde zich minder vermurwbaar: “Ik zal er op toezien dat we dit blijven afkeuren, hoe vaak het ook terugkomt. We moeten de EU duidelijk maken dat dit er niet doorkomt.”

Maar er komt dus sowieso uitstel?

Dat ligt nog niet vast, maar waarschijnlijk wel. Het meest realistische scenario is dat er inderdaad uitstel komt, maar mogelijk niet tot 30 juni zoals May wil. Europa wil ofwel kort uitstel tot voor de Europese verkiezingen van 26 mei, ofwel ineens langer uitstel, mogelijk tot twee jaar. In het eerste geval doen de Britten niet meer mee aan de Europese verkiezingen, in het tweede geval wel.

Ook de Britse regering zelf zou 30 juni als uiterste datum zien bij het scenario van het korte uitstel. Bedoeling zou zijn dat als de deal tegen woensdag toch is goedgekeurd, er alles aan te doen de EU-uitstap zo snel mogelijk door te voeren.

1. IF govt gets meaningful vote thro before 20th, and then EU gives short extension, I understand govt will do as much as it can to get the law required through the Commons so we can still leave as soon as possible Laura Kuenssberg(@ bbclaurak) link

Wat zegt Europa?

Europees president Donald Tusk leek met een tweet May vanmorgen een handje toe te steken. Hij liet weten dat hij de 27 EU-leiders zou aanraden akkoord te gaan met een lang uitstel zodat de Britten hun strategie kunnen herdenken. Die uitspraak geeft extra gewicht aan May's dreiging van een lang uitstel en zou de harde brexiteers wel eens extra richting May's akkoord kunnen duwen.

EU-hoofdonderhandelaar Michel Barnier liep deze week in het Europees Parlement alvast vooruit op een mogelijk Brits verzoek om verlenging van de deadline. “Verlengen om wat te doen? De onderhandelingen zijn afgerond. We hebben een terugtrekkingsakkoord.”

Guy Verhofstadt, onderhandelaar van het Europees parlement, hoopt dat de Britten nu eens duidelijk maken wat ze eigenlijk willen. “Eigenlijk vragen wij maar één ding: dat het Britse parlement ons nu eindelijk eens laat weten wat het wil, in plaats van wat het niet wil”, zei hij vanochtend op Radio 1.