Brett (31) ziet zijn pasgeboren babydochter en sterft Karen Van Eyken

20 februari 2019

15u51

Bron: BBC 2 Toen Nicola (31) zich met weeën naar het ziekenhuis spoedde, gaf ze haar doodzieke man Brett Kinloch (31) nog een afscheidskus. Maar tijdens de bevalling werd zijn toestand kritiek, waarna hij in allerijl naar een (ander) hospitaal werd gebracht. Brett had niet lang meer te leven. Het zou voor Nicola een race tegen de klok worden om ervoor te zorgen dat haar echtgenoot zijn pasgeboren babydochter nog in de armen kon sluiten.

In 2015 kreeg de Britse man uit Linslade nabij Londen te horen dat hij een agressieve hersentumor had. Toch bleef hij altijd positief en gaf de hoop nooit op. Hij kon steeds rekenen op de goede zorgen van zijn lieve vrouw Nicola. Samen hadden ze twee dochtertjes, een derde baby was op komst.

Op 11 februari repte Nicola zich met haar moeder naar het ziekenhuis om te bevallen. Ze moest haar zieke echtgenoot thuis achterlaten. Nog tijdens de bevalling gaf een dokter van wacht de opdracht om ook Brett naar het hospitaal te brengen. En zo lagen beide partners in twee verschillende ziekenhuizen, op meer dan 30 km van elkaar.

Nicola wilde één ding voor mekaar krijgen: zo snel mogelijk bevallen zodat Brett hun dochtertje nog zou kunnen zien voor hij stierf. Onmiddellijk na de bevalling werd ze door haar moeder naar het hospitaal gebracht waar haar echtgenoot was opgenomen. Amper 50 minuten na de geboorte kon hij baby Ariya in zijn armen houden.

“Ik wilde er gewoon tijdig zijn - er was geen sprake van dat we het niet zouden halen”, vertelde Nicola. “Ik legde onze babydochter dicht bij zijn aangezicht. Hij streelde haar zachtjes. Daarna nam hij haar in zijn armen. Ik kon nog wat foto’s nemen van mijn man met onze pasgeboren baby.”

“Er was geen twijfel mogelijk: hij heeft op haar gewacht”, zei Nicola.

Drie uur later overleed Brett.