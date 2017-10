Brengt onafhankelijk Catalonië je cavabevoorrading in gevaar? 19u20 7 REUTERS Catalanen vieren de uitroeping van de onafhankelijkheid met flessen cava. Terwijl de Catalanen hun zonet afgeroepen onafhankelijkheid met flessen van 'hun' cava aan het vieren zijn, rijst de vraag of die cava voor ons nu duurder gaat worden. Reeds daags na de omstreden volksraadpleging van twee weken geleden kondigde het moederbedrijf van cavamerk Codorníu al aan dat ze overwegen hun hoofdzetel te verhuizen van Catalonië naar Haro in Rioja. Ook concurrent Freixenet kondigde aan dat het met zijn hoofdkwartier uit Catalonië zal wegtrekken indien de Catalaanse regering de onafhankelijkheid verklaart.

De schuimwijn is het belangrijkste exportproduct van Catalonië, maar de twee grote merken maken zich zorgen dat ze niet meer door Spaanse en Europese wetgeving zullen ingedekt zijn indien Catalonië zich afscheurt en zij in de regio gevestigd blijven. Hoezeer de bewoners van de cavaregio ook gevonden zijn voor een onafhankelijk Catalonië, ze vrezen ook dat die met banenverlies zal gepaard gaan.



Catalonië is verre van de grootste wijnproducerende regio in Spanje: Castilla la Mancha exporteert vier keer meer. Catalonië is goed voor 8 procent van de Spaanse wijnexport. De helft daarvan is volgens de recentste cijfers cava. Daar tegenover staat dat de Catalaanse wijnproducenten instaan voor 22% van de opbrengst van de Spaanse wijnexport, waardoor Catalonië evenveel opbrengt als Castilla la Mancha. Spanje wil het inkomen uit de Catalaanse wijnexport, in 2015 goed voor 648 miljoen euro, niet graag mislopen.

Is cava Spaans of Catalaans?

Maar ook voor Catalonië loeren problemen om de hoek: zo kan Spanje de rechten op de naamgeving 'cava' opeisen omdat dit een merknaam is die bepaald wordt door het productieproces en niet door de regio van afkomst. Ook al wordt 95% van de cavawijn in de Catalaanse regio Penedes gemaakt.

Buiten Spanje en in de Europese Unie zullen Catalaanse producenten na de onafhankelijkheid meer concurrentie krijgen, wat gevolgen kan hebben voor de prijs van de cava.