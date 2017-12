Brendan Dassey uit 'Making a Murderer' blijft dan toch in cel Joeri Vlemings

11u44

Bron: BBC 0 REUTERS Brendan Dassey heeft in 2007 op zestienjarige leeftijd wel degelijk een vrijwillige en geldige bekentenis afgelegd over de verkrachting van en de moord op fotografe Teresa Halbach twee jaar eerder. Dat heeft het Hof van Beroep gisteren met een 4-3-stemming beslist. De zaak werd wereldberoemd door de Netflix-serie 'Making a Murderer'.

Dassey werd tien jaar geleden samen met zijn oom Steven Avery veroordeeld voor de moord op Teresa Halbach. De zaak deed vooral in de VS - maar ook daarbuiten - heel wat stof opwaaien toen ze eind 2015 aan bod kwam in de Netflix-docu 'Making a Murderer'.

De veroordeling van de verstandelijk beperkte Brendan Dassey (nu 27) wordt dan toch niet opgeheven. Vorig jaar oordeelde een Amerikaanse rechter, William Duffin, daar anders over, omdat Dassey een gedwongen getuigenis zou hebben afgelegd. De onderzoekers zouden Dassey herhaaldelijk valse beloften hebben gedaan. Duffin beval de onmiddellijke vrijlating van Dassey. Maar het Hof van Beroep in Chicago verwierp gisteren nipt die beslissing. Met desastreuze gevolgen voor Dassey.

Een van de rechters zei openlijk in de Chicago-Sun Times: "Zijn bekentenis was niet vrijwillig en zijn veroordeling moet opgeheven worden. Ik beschouw dit als een zware blunder van het gerecht." Dassey was zestien toen hij getuigde. Hij gaf toe dat hij zijn oom geholpen had bij de verkrachting , het vermoorden en het verminken van Halbach. Avery had toen zelf al achttien jaar vastgezeten voor een verkrachting die hij niet gedaan had. Beiden kregen levenslang. Dassey moet nu toch in de cel blijven.

AFP Steven Avery.