Breken we vandaag Europees hitterecord van 48 graden? In Spanje eist weer al drie doden FT

04 augustus 2018

11u05 34 Breken we vandaag het Europees hitterecord? In Spanje en Portugal verwachten ze alvast recordtemperaturen, maar of dat genoeg is om de 48 graden Celsius uit 1977 te evenaren? Het is nog afwachten. In Spanje vielen intussen al drie doden.

De Griekse hoofdstad Athene heeft al sinds 1977 de 'eer' om de warmste Europese stad te zijn toen het hitterecord dat jaar gebroken werd met liefst 48 graden Celsius. Al een aantal dagen liggen Portugal en Spanje - aan het begin van een verzengende hittegolf - op ramkoers. De afgelopen twee dagen klom het kwik er nergens hoger dan 45,2 graden. Het warmst werd het in Abrantes, een kleine stad met 42.000 inwoners. In hoofdstad Lissabon steeg het kwik gisteren niet boven de 40,5 graden. Vandaag zou het piekpunt moeten worden volgens de lokale weerdiensten, met temperaturen die op sommige plekken zouden oplopen tot 47 graden. De hoogste temperatuur ooit gemeten in Portugal was in 2003. Toen werd het in de zuidoostelijke stad Amareleja 47,4 graden warm. Op acht plaatsen in Portugal werd alvast het plaatselijke temperatuurrecord verbroken. (lees verder onder tweet)

In Spanje heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken deze ochtend ook een waarschuwing uitgestuurd. Ze wijzen hun inwoners en toeristen op een "hoog risico op branden op een groot deel van het schiereiland" - in Portugal brandt het al - en op extreme hitte in vooral de valleien van Tajo, Guadiana en Guadalquivir. Aan iedereen wordt gevraagd zoveel mogelijk de zon te mijden, op goed geventileerde plaatsen te vertoeven, veel water te drinken en vooral elke fysieke activiteit te vermijden.

De hitte heeft de afgelopen dagen wel al drie levens geëist. In Barcelona vonden passanten een man op straat bij wie het bloed uit de mond liep. Hij werd in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Daar bleek dat hij bevangen was geraakt door de hitte. Hij overleed in het ziekenhuis. In Murcia is een 78-jarige man bezweken aan een zonnesteek. Hij had die opgelopen tijdens werkzaamheden op zijn eigen lap grond. Een 48-jarige man, ook uit Murcia, overleed dan weer doordat hij werd bevangen door de warmte tijdens wegwerkzaamheden.

Dat het in het zuiden van Europa zó warm is, komt door de hete wind die vanuit de westelijke Sahara aangevoerd wordt. Bovendien houdt die lucht elke storing van boven de Atlantische Oceaan tegen waardoor het warmtedeken nog een tijdje boven het vasteland blijft hangen.

