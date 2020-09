Breivik wil voorwaardelijk vrij KVE

16 september 2020

14u42

Bron: Belga 8 Anders Behring Breivik, de Noorse rechtse extremist die 77 mensen om het leven heeft gebracht in 2011, wil voorwaardelijk in vrijheid worden gesteld. Dat heeft zijn advocaat woensdag aangekondigd.

Breivik wordt apart vastgehouden van andere gedetineerden. Hij klaagt ook over zijn isolement en daagt de staat voor de rechter om zijn gevangenisomstandigheden aan te klagen, aldus Øystein Storrvik. "Ik heb in zijn naam een verzoek tot voorwaardelijke invrijheidstelling gestuurd", aldus de advocaat aan de Noorse krant Verdens Gang. Hij wijst erop dat dit het recht is van Breivik.

De extremist zit vast in de gevangenis van Skien. Hij beschikt er over drie cellen van elk meer dan 10 vierkante meter, uitgerust met een televisie, videospelletjes en een dvd-speler, een computer zonder internetverbinding en fitnessmateriaal.



De groep die de nabestaanden van de aanslag van Breivik steunt, wil geen reactie geven op het bericht.

Op 22 juli 2011 liet Breivik een bom ontploffen nabij de regeringszetel in Oslo. Op het eiland Utøya opende hij vermomd als politieagent het vuur op deelnemers van een jeugdkamp van de Arbeiderspartij. Hij bracht 77 mensen om het leven. De 41-jarige extremist werd veroordeeld tot 21 jaar cel, een straf die nog kan worden verlengd.



