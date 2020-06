Brein achter omstreden Zweedse coronastrategie geeft voor het eerst fouten toe LH

03 juni 2020

10u10

Bron: ANP 24 De epidemioloog en architect achter de omstreden Zweedse corona-aanpak zegt dat er in zijn land meer had moeten worden gedaan om het virus aan het begin van de uitbraak te beteugelen. "Als we dezelfde ziekte zouden tegenkomen met dezelfde kennis die we vandaag hebben, dan denk ik dat onze reactie ergens zou liggen tussen wat Zweden deed en wat de rest van de wereld heeft gedaan", zei Anders Tegnell in een interview met de Zweedse radio.

Tegnell is het brein achter de controversiële aanpak van Zweden om het virus te bestrijden, en de regering van Stefan Löfven heeft zich in haar reactie op de pandemie op zijn adviezen gebaseerd.



Bijeenkomsten van meer dan vijftig mensen worden nog steeds verboden, maar tijdens de coronacrisis konden Zweden restaurants bezoeken, boodschappen doen, naar sportscholen gaan en kinderen onder de 16 konden naar school blijven gaan.

De lakse aanpak om het virus in bedwang te houden heeft zowel lof als verontwaardiging gekregen. De strategie heeft in elk geval een negatief effect gehad op het aantal sterfgevallen van het land.



Met 43 sterfgevallen per 100.000 inwoners behoort het sterftecijfer van Zweden wereldwijd tot het hoogste en ver boven dat van het aangrenzende Denemarken en Noorwegen, die aan het begin van de pandemie veel strengere coronamaatregelen oplegden. Het dodental in Zweden is ondertussen opgelopen tot 4.468.

Nu heeft Tegnell voor het eerst publiekelijk toegegeven dat de strategie tot te veel doden leidt.

