Brein achter omstreden Zweedse coronastrategie geeft voor het eerst fouten toe, premier belooft beslissing over onderzoekscommissie

03 juni 2020

10u10

Bron: ANP, Aftonbladet 50 De epidemioloog en architect achter de omstreden Zweedse corona-aanpak zegt dat er in zijn land meer had moeten worden gedaan om het virus aan het begin van de uitbraak te beteugelen. "Als we dezelfde ziekte zouden tegenkomen met dezelfde kennis die we vandaag hebben, dan denk ik dat onze reactie ergens zou liggen tussen wat Zweden deed en wat de rest van de wereld heeft gedaan", zei Anders Tegnell in een interview met de Zweedse radio.

Tegnell is het brein achter de controversiële aanpak van Zweden om het virus te bestrijden, en de regering van premier Stefan Löfven heeft zich in haar reactie op de pandemie op zijn adviezen gebaseerd. Het is de eerste keer dat Tegnell publiekelijk toegeeft dat de strategie tot te veel doden leidt. “Het is duidelijk dat er mogelijkheid was voor verbetering van wat we in Zweden hebben gedaan”, zei Tegnell.



Bijeenkomsten van meer dan vijftig mensen worden nog steeds verboden, maar tijdens de coronacrisis konden Zweden restaurants bezoeken, boodschappen doen, naar sportscholen gaan en kinderen onder de 16 konden naar school blijven gaan.

Lof en verontwaardiging

De lakse aanpak om het virus in bedwang te houden heeft zowel lof als verontwaardiging gekregen. De strategie heeft in elk geval een negatief effect gehad op het aantal sterfgevallen van het land. Met 43 sterfgevallen per 100.000 inwoners behoort het sterftecijfer van Zweden wereldwijd tot het hoogste en ver boven dat van het aangrenzende Denemarken en Noorwegen, die aan het begin van de pandemie veel strengere coronamaatregelen oplegden. Het dodental in Zweden is ondertussen opgelopen tot 4.468.



Volgens de meest recente cijfers van de website Our World in Data telt ons land in totaal 81 sterfgevallen per 100.000 inwoners, nog stukken hoger dan Zweden dus. De evolutie per dag (zie grafiek hieronder) leert echter dat België (21 doden per 100.000 inwoners) het op dit moment beter doet dan Zweden (53 doden per 100.000 inwoners).



Intussen hebben veel andere landen van de Europese Unie hun lockdownmaatregelen teruggedraaid omdat de verspreiding van COVID-19 stilaan onder controle lijkt. En er zijn tekenen dat Zweden mogelijk achterblijft. Bovendien is er voorlopig weinig bewijs dat de beslissing van Zweden om een groot deel van zijn samenleving open te laten de economie effectief ondersteund heeft.

De algemene strategie van Zweden was de juiste, maar we moeten erkennen dat wat de verspreiding van de infectie in de ouderenzorg betreft, het niet gewerkt heeft Premier Stefan Löfven

Premier Löfven beloofde maandag na de wekenlange kritiek van de oppositie dat er nog voor de zomer een beslissing genomen zal worden over een onderzoekscommissie naar de Zweedse aanpak. Löfven wil daarover met de oppositie in gesprek gaan. In een interview met de krant Aftonbladet erkent hij vandaag eveneens dat er fouten gemaakt zijn, en dan vooral in de rust- en verzorgingstehuizen. De algemene strategie van Zweden was de juiste, klinkt het, “maar tegelijkertijd moeten we erkennen dat wat de verspreiding van de infectie in de ouderenzorg betreft, het niet gewerkt heeft. Dat is heel duidelijk. Er zijn te veel oudere mensen gestorven.”

