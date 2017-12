Brein achter aanslag op luchthaven in Istanboel gedood in Georgië LB

Bij de aanslag op de luchthaven van Istanboel, in juni vorig jaar, vielen 46 doden.

De Tsjetsjeen Ahmed Tsjatajev, die ervan verdacht wordt het brein te zijn achter de aanslag op de luchthaven van Istanboel in juni vorig jaar, is gedood bij een antiterreuroperatie op 22 november in de Georgische hoofdstad Tbilisi. Dat hebben de Georgische veiligheidsdiensten vandaag gemeld.

"Zijn identiteit is vastgesteld na een onderzoek, met DNA-analyse en vingerafdrukken, dat gevoerd werd met de hulp van onze Amerikaanse collega's", aldus Nino Guiorgobiani, woordvoerder van de Georgische veiligheidsdiensten.

Zwaar verweer

Tsjatajev maakte deel uit van een groep van drie mannen die zich verschanst hadden in een gebouw in een voorstad van Tbilisi. Bij een antiterreuroperatie tegen de groep kwam ook een agent om en werd een vierde man gearresteerd. Het drietal weigerde zich over te geven, opende het vuur met automatische wapens en gooide met granaten. De operatie duurde meer dan twintig uur.

Turkse media hadden de Tsjetsjeen genoemd als brein van de drievoudige aanslag op 28 juni. Volgens het regeringsgezinde persbureau Anadolu vielen daarbij 46 doden.