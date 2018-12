Brein achter aanslag Charlie Hebdo gearresteerd kv en ib

21 december 2018

04u46

Bron: ANP, Belga 0 De Franse politie heeft de lang gezochte terrorist Peter Chérif in handen gekregen. Dat vernam het blad Marianne uit overheidsbronnen en wordt bevestigd door het Franse persagentschap AFP op basis van een bron bij justitie. Chérif is een vriend van de broers Kouachi en wordt ervan verdacht het brein te zijn achter hun bloedige aanslag op Charlie Hebdo.

De man was sinds 2011 voortvluchtig en heeft de dodelijke schietpartij op de redactie van het satirische blad in Parijs vermoedelijk georganiseerd vanuit Jemen.

De jihadist, ook bekend als Abu Hamza en na zijn bekering tot de islam in 2003 snel geradicaliseerd, zou zijn gearresteerd in Djibouti, in Oost-Afrika en uitgeleverd aan Frankrijk.

al-Qaeda

Chérif werd in 2004 al opgepakt in Irak, waar hij vocht aan de zijde van al-Qaeda. Hij werd veroordeeld tot een gevangenisstraf van vijftien jaar in Irak, maar slaagde er in 2007 in te ontsnappen. Daarna trok hij naar Syrië. Dat land leverde hem uit aan Frankrijk waar hij achttien maanden in de cel zat. Hij vluchtte Frankrijk uit naar Jemen, waar hij er door de Franse inlichtingendiensten van verdacht werd contacten te leggen met Franse jihadisten, zoals de broers Kouachi.