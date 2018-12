Brein achter aanslag Charlie Hebdo doorverwezen naar parket om gevangenisstraf uit te zitten bvb

27 december 2018

10u49

Bron: Belga 0 De Franse jihadist Peter Cherif, die onlangs werd opgepakt in het Afrikaanse Djibouti, is afgelopen nacht overgedragen aan het parket van Parijs. Dat heeft het parket aangekondigd. Hij zal een gevangenisstraf van vijf jaar moeten uitzitten die hij in 2011 kreeg.

De 36-jarige Cherif verdween op de laatste dag van zijn proces in 2011 van de radar, en werd op 16 december opgepakt in Djibouti. Hij werd zeven jaar geleden in Parijs berecht omdat hij aan de zijde van al-Qaida in Irak gevochten zou hebben in 2004.

Cherif moet vandaag ook voor de onderzoeksrechter verschijnen. Het parket wil hem namelijk ook dagvaarden voor criminele terroristische bendevorming en hem in voorlopige hechtenis laten plaatsen, meldt een bron dicht bij het onderzoek. De nieuwe klacht tegen Cherif volgt op een vooronderzoek dat in 2017 geopend werd naar zijn activiteiten in Jemen, waar hij een hooggeplaatst lid was van al-Qaida op het Arabisch Schiereiland.



Cherif wordt ervan verdacht banden te hebben gehad met de broers Kouachi, die in januari 2015 een aanslag pleegden op de redactie van het satirische tijdschrift Charlie Hebdo. Sommige Franse media wijzen hem zelfs aan als "het brein" achter de aanslag. Hij werd na zijn arrestatie op 16 december op het vliegtuig naar Parijs gezet en bij zijn aankomst in de gevangenis opgesloten.