Breekt deze sherpa met zijn 22ste beklimming van de Mt Everest het wereldrecord? kv

01 april 2018

01u25

Bron: BBC, The Kathmandu Post 2 De 48-jarige Nepalees Kami Rita Sherpa heeft samen met twee andere bergbeklimmers het record van 21 succesvolle beklimmingen van ’s werelds hoogste berg op zijn naam staan. Nu zijn twee collega’s gestopt zijn met klimmen, ziet de man zijn kans schoon om het nieuwe wereldrecord alleen op zijn naam te krijgen. Vandaag begint hij aan zijn 22ste tocht naar het topje van de Mount Everest.

Kami Rita, die werkt als berggids voor een Amerikaans bedrijf dat klimexpedities organiseert, beklom de Mount Everst voor de allereerste keer in 1994. Sindsdien trok hij bijna jaarlijks naar de top. In mei 2017 besteeg hij de berg voor de laatste keer.

Hij is een sherpa, een berggids die de route voor de klimmers uitzet, de touwen bevestigt en het nodige klimgerei draagt. Buitenlandse klimmers doen meestal beroep op ervaren sherpa’s zoals Kami Rita.

Klimmers betalen tussen 50.000 en 90.000 dollar om de Mount Everest te beklimmen. “Dit is een niet terugvorderbaar bedrag”, vertelt Kami Rita. Een ervaren berggids kan tot 12.000 dollar (een kleine 10.000 euro) verdienen tijdens de 45 dagen durende expeditie, vertelt hij. “Waar er risico is, is er geld”, aldus de Nepalees.

Nu zal hij een team van 29 klimmers uit de hele wereld begeleiden tijdens zijn 22ste trip naar het dak van de wereld. De groep, met ondere andere deelnemers uit Japan en de VS, zal zondag richting het basiskamp vertrekken en twee weken later aan de echte klim beginnen. Wanneer ze de top precies zullen bereiken, hangt af van de weersomstandigheden. “Als alles gaat zoals gepland, zal ik het laatste deel van de klim naar de top aanvangen op 29 mei”, vertelde Kami Rita aan The Kathmundu Post.

De man leerde het beroep van zijn vader. “Mijn vader ging niet naar school en ik ging zelf niet door school omdat we het financieel moeilijk hadden, dus ik werd berggids”, aldus Kami Rita. De man wilde naar eigen zeggen stoppen na zijn 21ste beklimming van de Mount Everest vorig jaar, maar het was zijn vader die hem overtuigde om verder te gaan. “Ik zal de Everest blijven beklimmen zelfs wanneer ik dit jaar het record vestig”, vertelde hij eerder deze week aan het Spaanse persagentschap EFE. Kami Rita hoopt in totaal 25 keer de top te bereiken. “Ik wil geschiedenis schrijven”, zegt hij.

Nochtans hoopt de sherpa dat zijn kinderen niet in voetsporen zullen treden. “Ik weet hoe de Everest is. Ik wil niet dat mijn kinderen dat risico nemen”, vertelt hij. “Zoals veel sherpa’s, wil ik dat mijn kinderen een goede opleiding krijgen. Over vijftien tot twintig jaar zullen er minder sherpa’s zijn”, zegt de man. De overheid heeft niets voor de klimmersgemeenschap gedaan en op een dag zullen ze beseffen wat de sherpa’s betekenen voor het Nepalese toerisme en de economie, stelt hij.