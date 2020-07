Brazilië voorbij grens van 2 miljoen coronabesmettingen IB

17 juli 2020

02u05

Bron: ANP 2 In Brazilië is het aantal bekende coronabesmettingen donderdag de 2 miljoen gepasseerd. De afgelopen 24 uur werden tienduizenden nieuwe virusgevallen geregistreerd. Dat meldt het ministerie van Volksgezondheid. Daardoor staat de teller nu op ruim 2 miljoen infecties.

De werkelijke cijfers liggen volgens het ministerie hoger omdat lang niet ieder ziek persoon is getest. Brazilië behoort tot de landen die het zwaarst zijn getroffen door de pandemie.

In totaal zijn bijna 77.000 mensen aan het virus overleden in het Zuid-Amerikaanse land. Daarmee is Brazilië verantwoordelijk voor grofweg de helft van alle bijna 155.000 coronadoden in Latijns-Amerika en het Caribisch gebied. Alleen de VS (ruim 3,6 miljoen) hebben meer besmettingen gemeld.

Bolsonaro nog steeds besmet

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro, zelf ook besmet met het virus, heeft het nieuwe coronavirus eerder omschreven als een "griepje" en toonde zich fel tegenstander van de coronamaatregelen die werden ingesteld in Brazilië. Volgens hem brengen die grote schade toe aan de economie. Hij verscheen vaak zonder mondkapje in het openbaar en uitte kritiek op maatregelen die verspreiding van het virus moesten voorkomen.

Woensdag werd bij een nieuwe test duidelijk dat hij nog steeds besmet is met het virus.