Brazilië verbreekt eigen (triest) record: bijna 64.000 moorden op een jaar

10 augustus 2018

09u14

Bron: The Guardian, The Independent 1 Brazilië heeft in 2017 haar eigen record verbroken. Uit nieuwe cijfers blijkt dat er in het land vorig jaar 63.880 mensen zijn vermoord, een stijging van 3% tegenover het jaar daarvoor. Reden is een toename in de georganiseerde criminaliteit. Opvallend is ook het aantal slachtoffers dat door politieagenten wordt gedood.

Gemiddeld 14 mensen per dag zijn omgekomen door politiegeweld. Dat is 20% meer dan in 2016. Volgens het Braziliaanse Openbare Veiligheidsforum - een onafhankelijke organisatie die de criminaliteitscijfers van het land bijhoudt - komt dat omdat er steeds meer gewelddadige politieacties worden uitgevoerd. De georganiseerde criminaliteit blijft stijgen en de autoriteiten willen koste wat het kost grip krijgen op de vele drugsbendes en andere criminele organisaties die in de Braziliaanse favela’s (sloppenwijken, nvdr.) de plak zwaaien.

Slechts 10% van de moorden leidt tot een arrestatie. In 4% van de gevallen wordt ook werkelijk iemand aangeklaagd Igarapé Institute

De meeste slachtoffers zijn jonge, zwarte mannen uit arme stedelijke gebieden. Toch is in 2017 ook het aantal vermoorde vrouwen met 6,1% toegenomen tegenover het jaar daarvoor. In totaal zijn 4.539 vrouwen omgebracht. In meer dan 1.000 van die moordzaken is vastgesteld dat de vrouwen zijn vermoord omwille van hun geslacht. Ook huiselijk geweld is - ondanks de strenge straffen daarop in het land - vaak de oorzaak.

Volgens het Igarapé Institute, dat gespecialiseerd is in veiligheidszaken, leidt slechts 10% van de moorden tot een arrestatie. In 4% van de gevallen wordt ook werkelijk iemand aangeklaagd.

Ook het aantal verkrachtingen is met 8% gestegen in 2017. Er zijn 60.018 gevallen van seksueel misbruik gekend.

Presidentsverkiezingen

De vrees is dat het aantal moordslachtoffers alleen maar zal toenemen. In Rio de Janeiro heeft huidig president Michel Temer de controle over openbare veiligheid volledig in handen gegeven van het leger en dat tot het einde van dit jaar. Het Openbare Veiligheidsforum pleit echter voor een andere aanpak van het geweld. In plaats van enkel te reageren op criminaliteit, moet de regering en politie ook focussen op de preventie ervan.

De hallucinante cijfers zullen ongetwijfeld een rol spelen in de presidentsverkiezingen later dit jaar. Criminaliteit is voor vele inwoners het belangrijkste punt op de agenda. De rechtse kandidaat Jair Bolsonaro, die in verschillende peilingen op kop staat, speelt daar goed op in. Hij wil de politie nog meer vrijheid geven. Volgens de presidentskandidaat moeten agenten “carte blanche” krijgen om op criminelen te schieten. Bolsonaro pleit ook voor een lossere wetgeving rond wapens.