Brazilië trekt mijnvergunning voor Amazonewoud in

04u00

Bron: Belga 2 REUTERS Een illegale goudmijn in het Braziliaanse Amazonewoud. De Braziliaanse regering heeft gisteren een decreet ingetrokken dat mijnbouw door private bedrijven toelaat in een reservaat in het Amazoneregenwoud. Ze bezwijkt daarmee onder de nationale en internationale kritiek.

Vandaag publiceert de regering een nieuw decreet dat "de voorwaarden in de zone herstelt, conform het document dat het reservaat in 1984 creëerde", luidt het in een mededeling van het ministerie van Mijnen en Energie. Maar het ministerie benadrukt wel dat "het land moet groeien en jobs moet creëren en investeringen moet aantrekken in de mijnsector om het economische potentieel van de regio te exploiteren".

Renca-reservaat

Op 23 augustus had president Michel Temer een presidentieel decreet ondertekend dat einde maakte aan het zogenaamde Renca-reservaat. Dat is meer dan 47.000 vierkante kilometer groot en ligt in de noordelijke staten Para en Amapahet. Daardoor konden ook private mijnbedrijven er aan de slag, terwijl mijnbouw er tot dan toe voor openbare bedrijven was voorbehouden.





Kritiek

Onmiddellijk ontstond kritiek vanuit Brazilië en vanuit het buitenland. Gevreesd werd dat het opgeven van de beperking op mijnbouw ontbossing in de hand zou werken, de biodiversiteit zou schaden en de inheemse bevolking zou bedreigen. Milieuorganisaties, politieke partijen, het Braziliaanse model Gisele Bundchen, de Amerikaanse acteur Leonardo DiCaprio en zelfs enkele katholieke geestelijken protesteerden tegen het decreet van de conservatieve president Michel Temer.

Ngo's beschuldigen de regering er regelmatig van dat ze het Amazonewoud opofferen onder druk van de machtige lobby van de agribusiness en voor de belangen van mijnbouwbedrijven. Zelf ontkent de regering dat.