Brazilië trekt amnestiemaatregel voor Belgische priester in ep

02 maart 2018

14u34

Bron: Belga 0 Het Braziliaanse ministerie van Justitie heeft een amnestiemaatregel voor een Belgische priester, die in 1969 uit het land werd gezet, weer ingetrokken. Dat melden lokale media vandaag. Jan Honoré Talpe werd destijds door de militaire leiders veroordeeld wegens het uitoefenen van politieke activiteiten.

De Belgische priester was als onderwijzer aan de slag in Sao Paulo toen het militair bewind in 1964 de macht greep in het Zuid-Amerikaanse land. Omdat Talpe ook actief was in lokale actiegroepen, werd hij zes maanden lang opgesloten, waarna hij in 1969 uit het land werd gezet. Dat gebeurde op basis van een wet waarin het buitenlanders verboden werd om politiek actief te zijn.

In 1979, zes jaar voor het einde van het militaire regime, werd echter een wet aangenomen waarin alle veroordelingen voor politieke misdrijven weer ongedaan werden gemaakt.

Maar toen de geestelijke in 2014 weer naar Brazilië wilde afreizen, omdat hij de activiteiten voor de vijftigste verjaardag van de staatsgreep wilde bijwonen, werd hem toch de toegang tot het land ontzegd. De Braziliaanse overheid verdedigde die beslissing door te verwijzen naar zijn uitzetting van meer dan veertig jaar eerder.

Op 8 februari verscheen in de Braziliaanse versie van het Staatsblad een besluit van minister van Justitie Torquato Jardim, waarin de amnestiemaatregel voor de Belg formeel wordt verbroken. De officiële uitleg is dat de aanvrager niet over de Braziliaanse nationaliteit beschikt. Volgens Paula Sapir Febrot, een advocate die meer dan driehonderd amnestiegevallen behandeld heeft, is het nochtans de eerste keer dat de amnestiemaatregel uit 1979 voor een buitenlander wordt ingetrokken.