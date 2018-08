Brazilië stuurt soldaten naar de Venezolaanse grens in grootste Zuid-Amerikaanse vluchtelingencrisis ooit

29 augustus 2018

Bron: dpa

Vanwege de vluchtelingencrisis in de regio heeft de Braziliaanse regering soldaten naar de grens met buurland Venezuela gestuurd. De militairen zullen voorlopig twee weken ingezet worden in de noordelijke staat Roraima, zei staatshoofd Michel Temer na een vergadering van zijn kabinet in hoofdstad Brasília gisteren.