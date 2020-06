Brazilië passeert Groot-Brittannië qua aantal coronadoden kv

13 juni 2020

02u26

Bron: Belga 0 Het aantal coronadoden in Brazilië is gisteren uitgestegen boven het Britse aantal en is na de Verenigde Staten het op één na hoogste ter wereld. Brazilië telt nu in totaal 41.828 overlijdens. Dat blijkt uit gegevens die zijn vrijgegeven door het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid.

Brazilië rapporteerde in totaal 828.810 bevestigde gevallen van het longvirus, met 25.982 nieuwe infecties in de afgelopen 24 uur en nog eens 909 dodelijke slachtoffers.

Het Verenigd Koninkrijk registreerde gisteravond in totaal 41.481 doden door Covid-19.



In de VS zijn sinds de virusuitbraak bijna 115.000 Amerikanen overleden. Het Noord-Amerikaanse land telt wereldwijd de meeste coronadoden en -besmettingen. Brazilië staat op beide vlakken op de tweede plek.

Met 222 nieuwe doden en 6.754 nieuwe besmettingen in 24 uur tijd tekende Chili vrijdag dan weer zijn zwaarste dagcijfers op. “De situatie in ons land blijft verergeren”, aldus Arturo Zuniga, een verantwoordelijke van het ministerie van Volksgezondheid. Het land telt in totaal 160.846 besmettingen en 2.870 doden sinds het virus in het land opdook.

De besmettingen blijven toenemen in het land met 18 miljoen inwoners, ondanks de lockdown die bijna een maand geleden is opgelegd aan de zeven miljoen inwoners van Santiago. Sinds vrijdag gelden zulke inperkingsmaatregelen ook in de steden Valparaiso en Viña del Mar, en enkele andere plaatsen in het land.