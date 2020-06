Brazilië na VS tweede land met meer dan miljoen coronagevallen RL

20 juni 2020

03u06

Bron: ANP, Belga, Reuters, The New York Times 2 Brazilië heeft als tweede land in de wereld meer dan een miljoen coronabesmettingen gemeld. De autoriteiten maakten vrijdag bekend dat bij nog eens 54.771 mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben opgelopen. Het totale dodental door de uitbraak staat inmiddels op 48.954.

Het 210 miljoen inwoners tellende land stelde op 26 februari voor het eerst een besmetting vast. Het virus is voor zover bekend naar Brazilië gekomen via reizigers uit Europa. Het verspreidde zich vervolgens over grote delen van het land.

Experts waarschuwen dat de piek van de epidemie nog niet in zicht is in het Zuid-Amerikaanse land. Ze vrezen ook dat het officiële Braziliaanse cijfer een forse onderschatting is. “Brazilië test veel minder dan het zou moeten, zeker twintig keer minder dan nodig wordt geacht”, zegt biowetenschapper Daniel Lahr van de universiteit van São Paulo aan het nieuwsportaal G1.

Volgens wetenschappelijke studies en schattingen van organisaties ligt het aantal besmettingen minstens zeven keer hoger dan gemeld. Het werkelijke dodental ligt mogelijk dubbel zo hoog als officieel wordt aangegeven.

De uitbraak heeft geleid tot conflicten tussen president Jair Bolsonaro, die soms de Tropische Trump wordt genoemd en gouverneurs die strengere maatregelen willen. Bolsonaro ziet niets in social distancing, heeft het virus meerdere malen een “griepje” genoemd en geneesmiddelen aangeprezen waarvan niet duidelijk is of ze effectief zijn tegen het coronavirus.

Verenigde Staten

Wereldwijd zijn alleen de Verenigde Staten zwaarder getroffen door de pandemie. Daar is melding gemaakt van meer dan 2 miljoen besmettingen en de dood van bijna 119.000 coronapatiënten. Vooral in de zogenaamde ‘Sunbelt’-staten zoals Florida en Arizona is de situatie zorgelijk.

Arizona, waar artsen hebben opgeroepen om mondmaskers verplicht te stellen in het openbaar, meldde de afgelopen 24 uur een recordaantal van 3.246 nieuwe infecties, bijna tweemaal zoveel als op woensdag. Donderdag bleek bijna 19 op de 100 coronatesten in deze Amerikaanse staat positief. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO zijn de testuitslagen “zorgwekkend” te noemen als meer dan 5 op 100 geteste personen positief blijkt te zijn. Ook Florida en Zuid-Carolina vestigde nieuwe dagrecords.

Mexico rondt kaap 20.000 doden

Ook bij de zuiderburen houdt het coronavirus flink huis. De Covid-19 dodentol is in Mexico tot 20.394 gestegen. Het longvirus heeft daar in 24 uur 647 doden veroorzaakt en er werden zeker 5.000 nieuw besmettingen gerapporteerd. Dat maakte de Mexicaanse regering op vrijdag bekend. Het totaal aantal besmettingen is gestegen tot 170.485.

Colombianen gaan op koopjesjacht ondanks quarantaine

Ondanks een quarantaine en maar liefst 10.000 nieuwe infecties in vijf dagen, gingen honderdduizenden Colombianen vrijdag op koopjesjacht. Vorig jaar had president Iván Duque voor 2020 drie btw-vrije winkeldagen aangekondigd, om de toen al haperende economie weer op gang te krijgen.

Ondanks meer dan 60.000 bevestigde besmettingen en ruim 2.000 doden heeft de regering besloten de actiedagen toch door te laten gaan. Door de lockdown is de economie verder gekrompen en blijft de werkloosheid stijgen. De regering spoorde de Colombianen wel aan via internet te kopen. Maar velen trokken naar de winkels omdat de websites de vraag niet aankonden.

Duizenden stonden vrijdag urenlang in de rij bij winkelcentra en supermarkten om hun slag te slaan, waaronder Nancy Osorio. “Samen met mijn broers en zussen wil ik een tv kopen voor mijn papa vanwege vaderdag”. De 43-jarige zegt niet te weten hoe je via internet kunt winkelen.

Suriname ontvangt medische hulp uit Nederland

Nederland heeft op verzoek van Suriname een zending medische hulpgoederen naar Suriname gestuurd. Volgens Jaap Frederiks, tijdelijk zaakgelastigde in hoofdstad Paramaribo, gaat het om een zending ter waarde van ongeveer 600.000 euro. De lading bestaat vooral uit persoonlijke beschermingsmiddelen zoals schorten en mondkapjes tegen het coronavirus. Dat heeft Henna Draaibaar, woordvoerder van de stichting Su4Su, vrijdag tegen het Nederlandse persbureau ANP gezegd.

Naast deze donaties komen volgende week ook tien beademingsapparaten en 50.000 coronatesten naar Suriname, aldus Draaibaar.

Op dit moment zijn in Suriname 293 mensen besmet met het longvirus, 213 van hen vertonen nog ziekteverschijnselen. 72 mensen zijn genezen terwijl er acht zijn overleden en 329 mensen in quarantaine zitten.