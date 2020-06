Brazilië meldt opnieuw recordaantal corona-overlijdens IB

04 juni 2020

05u22

Bron: Belga 1 In Latijns-Amerika grijpt het coronavirus nog volop om zich heen. Met 1.349 overlijdens in 24 uur is in Brazilië een nieuw dagrecord geregistreerd, zo heeft het ministerie van Volksgezondheid gemeld. Ook in Mexico piekt de epidemie.

In Brazilië zijn al 32.548 mensen overleden aan de gevolgen van een besmetting met het virus. Er zijn tot dusver 584.016 besmettingen geregistreerd. Enkel de Verenigde Staten tellen nog meer geregistreerde infecties met het virus.

Ook elders in Latijns-Amerika woedt het virus nog volop. In Mexico is de dagelijkse tol woensdag voor het eerst boven de duizend overlijdens uitgestegen, meldt het ministerie van Volksgezondheid. De voorbije 24 uur overleden er 1.092 mensen. Het geregistreerde dodental staat nu op 11.729.



Verder zijn er in Mexico de voorbije 24 uur 3.912 nieuwe besmettingen vastgesteld, wat eveneens een record is. Het aantal besmettingen staat nu op 101.238.

