Brazilië kiest rechts-extremistische Bolsonaro als president IB

28 oktober 2018

23u52

Bron: Belga, Reuters 0 De rechts-populistische kandidaat Jair Bolsonaro wordt de nieuwe president van Brazilië. Dat blijkt uit de exitpolls en wordt ook bevestigd door het verkiezingstribunaal, op basis van officiële resultaten.

Met 88 procent van de stemmen geteld, haalt Bolsonaro 55,70 procent. Zijn tegenkandidaat Fernando Haddad van de Arbeiderspartij is goed voor 44,30 procent.

lees verder onder de foto:

De voormalige legerkapitein zal zijn functie in januari opnemen.

De campagne van de presidentsverkiezingen verliep erg gespannen en het land is erg verdeeld.

Tegenstanders van Bolsonaro zien hem als een racist en een gevaar voor de democratie. Aanhangers beschouwen hem als het enige alternatief voor falende gevestigde partijen.

‘Trump van de tropen’

De 63-jarige oud-militair Bolsonaro, die sinds begin dit jaar aan de leiding staat van de Sociaal-Liberale Partij, zetelt al zeven termijnen in het Braziliaanse congres en belooft de criminaliteit en corruptie in het land aan te pakken. Hij distantieert zich van de politieke elite en zegt dat hij opkomt voor de kiezers die genoeg hebben van de politieke corruptie, de misdaad en het geweld. Bolsonaro wordt ook wel omschreven als een ‘tropische Trump’.

Voor hij zich kandidaat stelde voor het presidentschap was Bolsonaro vooral gekend als voorstander van de voormalige militaire dictatuur (1964 - 1985) en de folterpraktijken die het regime hanteerde. Hij werd ook al aangeklaagd voor seksisme, racisme en homofobie. Het Braziliaanse hooggerechtshof verwierp de racismeklacht, maar moet zich nog uitspreken over een zaak waarin hij een parlementslid “niet mooi genoeg om verkracht te worden” had genoemd.

“Rode linksen verdrijven”

Een week geleden beloofde Bolsonaro nog dat hij alle “rode” linksen uit Brazilië zou verdrijven of hen in de gevangenis gooien. De voorbije twee dagen nam Bolsonaro een meer gematigde toon aan. Hij leek onder andere terug te komen op zijn plan om het voorbeeld van de Amerikaanse president Donald Trump te volgen en Brazilië terug te trekken uit het Klimaatakkoord van Parijs.

Voorafgaande aan de verkiezingen gingen duizenden mensen tegen de extreem-rechtse Bolsonaro de straat op. Op sociale media spraken honderdduizenden vrouwen onder de hashtags #elenão en #elenunca (#niethij en #hijnooit) hun afkeuring uit over de man die nu toch president zal worden.