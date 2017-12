Brazilië en Bolivia bouwen "Panamakanaal voor de trein" KVE

14u46

Bron: Belga 0 AFP Evo Morales en Michel Temer hebben hun handtekening gezet onder de plannen. In Latijns-Amerika worden plannen gesmeed voor een "Panamakanaal per trein". Het gaat om een spoorverbinding van 3.750 kilometer, die de Atlantische met de Stille Oceaan verbindt en over het 4.000 meter hoge Andesgebergte loopt. Kostprijs van het project: 12 miljard euro.

De bedoeling van het interlandenproject is om het transport van goederen naar Europa en Azië te vergemakkelijken. De president van Brazilië Michel Temer en zijn Boliviaanse collega Evo Morales hebben zonet hun handtekening gezet onder de plannen. Vooral Bolivia is geïnteresseerd, want het land grenst niet aan een zee.

De spoorlijn 'Bioceanico' zal lopen van de Braziliaanse havenstad Santos, door het binnenland van Bolivia, naar het Peruaanse Ilo. De bouw zou in 2019 starten en vijf jaar duren, goed voor zo'n 8.000 arbeidsplaatsen. Er zouden ook Europese bedrijven bij het project betrokken worden.

Op het spoortraject kunnen zowel passagiers als goederen worden vervoerd. Heel wat landbouwproducten zoals soja, maar ook ertsen als zilver of lithium kunnen dan sneller naar andere werelddelen worden getransporteerd.