Brazilië dreigt uit de WHO te stappen

06 juni 2020

03u44

Bron: AD, El País de Uruguay, Colombia Reports, Santiago Times, Ministerio de Salud Argentina 0 De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft gedreigd om net als de Verenigde Staten uit de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te stappen, zo melden media in Brazilië. Hij beschuldigt de organisatie ervan ‘politiek’, ‘partijdig’ en ‘ideologisch’ te handelen.

“We bekijken het. Ofwel de WHO werkt zonder ideologische inslag, of we gaan eruit, net als de VS. We hebben geen mensen van buiten nodig die ons advies geven over onze gezondheid”, aldus Bolsonaro.

Brazilië ligt internationaal onder vuur vanwege het gebrekkige coronabeleid van de regering-Bolsonaro. Het virus grijpt nog altijd hevig om zich heen en heeft volgens de cijfers die het ministerie van Gezondheid vrijdagavond bekendmaakte inmiddels 645.771 Brazilianen besmet en 35.026 mensen in het land gedood. De afgelopen 24 uur werden 30.830 nieuwe besmettingen gemeld en 1.005 overlijdens. Het is voor de vierde dag op rij dat meer dan duizend doden worden geregistreerd.

Bolsonaro’s dreigement komt een dag nadat de Pan-Amerikaanse gezondheidsautoriteit (OPAS) Brazilië namens de WHO maande om een nog openstaande betaling van 24,2 miljoen dollar (bijna 21,5 miljoen euro) te voldoen. Het bedrag omvat niet verrichte betalingen aan de WHO uit 2019 en 2020, ofwel sinds Bolsonaro aan de macht is.

Zuid-Amerika epicentrum coronapandemie

Brazilië is na de Verenigde Staten het zwaarst getroffen land in de coronapandemie. Maar ook de rest van Zuid-Amerika zucht onder een tot nu toe onzichtbare en ongrijpbare vijand.

Zo gaat Suriname vanaf maandag voor twee weken in een totale lockdown met extra strenge maatregelen. De verscherping van de maatregelen is nodig om de explosieve groei van het aantal besmettingen in te dammen. Dat heeft de Nationale Veiligheidsdienst vrijdag bekendgemaakt. Het aantal besmettingen is in anderhalve week van 10 naar 90 gegroeid. Hiervan zijn 80 mensen ziek, negen geïnfecteerden zijn hersteld. Een persoon is overleden.

Het Chileense ministerie van Volksgezondheid meldde vrijdag 92 nieuwe corona-overlijdens, waardoor het totaal aantal slachtoffers op 1.448 komt. Ook werden er 4.207 nieuwe besmettingen vastgesteld. Tot nu toe is het coronavirus bij 122.449 mensen in Chili vastgesteld. De minister van Volksgezondheid kondigde ook een nieuw soort test aan waarbij mensen speeksel inleveren dat op de aanwezigheid van het virus wordt gecontroleerd.

Colombia verlengde eerder deze week de medische noodtoestand tot en met 31 augustus. Ook het internationale vliegverkeer zal tot die datum worden stilgelegd, dat meldde minister van Transport Angela Maria Orozco op woensdag. De geleidelijke afbouw van een toch al beperkt uitgaansverbod heeft sinds eind mei juist gezorgd tot een verdere stijging van het aantal infecties. Tot nu toe raakten 35.240 mensen besmet met het virus en vielen er 1.142 doden. Vicepresident van de Colombiaanse Medische Federatie Carolina Corcho waarschuwt dan ook voor de ineenstorting van de regionale gezondheidszorg, wat zou betekenen dat “binnenkort de lockdown weer verstrengd zal moeten worden".

Toch is er ook goed nieuws uit de regio: in Argentinië wordt maandag in 18 van de 24 provincies de lockdown opgeheven. Fabrieken worden weer opgestart en kantoren gaan weer open. Wel zal de capaciteit beperkt zijn en moet iedereen zich strikt aan social distancing-maatregelen houden. In het Zuid-Amerikaanse land steeg het aantal infecties in een week tijd van 15.419 naar 20.197. Er vielen tot nu toe 615 doden. Meer dan 80% van de nieuwe besmettingen vond plaats in het stedelijk gebied van hoofdstad Buenos Aires. Daarom blijft de lockdown in de metropool nog wel van kracht tot zeker 28 juni.

Ook in buurland Uruguay gaat het relatief goed. In het land van 3,5 miljoen inwoners werden vrijdag slechts vier nieuwe infecties gemeld. Sinds de uitbraak van de epidemie zijn 834 inwoners van het land besmet geraakt en vielen er 23 dodelijke slachtoffers. Saillant detail is dat het land nooit in lockdown is gegaan, maar vooral heeft vertrouwd op social distancing-maatregelen.

