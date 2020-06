Brazilië bereikt grens van 40.000 doden door coronavirus TT

12 juni 2020

06u35

Bron: Belga 0 Brazilië heeft de grens van 40.000 doden door het coronavirus bereikt. Dat blijkt uit de balans van het ministerie van Volksgezondheid. Meer dan 800.000 mensen raakten besmet.

In het land met 212 miljoen inwoners zijn nu officieel 40.919 mensen overleden. De voorbije 24 zijn 1.239 bijkomende overlijdens geregistreerd.

In totaal zijn 802.828 mensen besmet. De voorbije 24 uur kwamen er 30.412 besmettingen bij. Volgens specialisten zijn die cijfers een onderschatting wegens een gebrek aan testen.



Brazilië is stilaan op weg om het Verenigd Koninkrijk voorbij te steken, dat met 41.279 doden het tweede zwaarst getroffen land ter wereld is op het vlak van aantal overlijdens. Enkel de VS doen nog slechter: daar staat de teller op meer dan 113.000 doden.



Gisteren openden Sao Paulo en Rio de Janeiro, de twee grootste steden in het land, opnieuw hun winkels. In Sao Paulo zijn ondertussen al 10.115 doden gevallen door het coronavirus, tegenover 7.363 in Rio.

Uit telling van AFP blijkt dat in Latijns-Amerika in totaal meer dan anderhalf miljoen mensen besmet zijn met het coronavirus.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.