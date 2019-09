Brazilië benut ruim 220 miljoen euro corruptiegeld voor Amazone tvc

05 september 2019

20u03

Bron: ANP 0 Brazilië trekt omgerekend ruim 220 miljoen euro uit voor maatregelen tegen de branden in het Amazonegebied. Het geld kwam boven water in een onderzoek naar corruptie, de zogenoemde operatie Car Wash, en wordt nu voor de aanpak van de branden benut.

Het hoofd van de Braziliaanse senaat maakte dat vandaag bekend. De Braziliaanse president Jair Bolsonaro ligt internationaal onder vuur vanwege de aanpak van de branden in het Amazonegebied.

Morgen begint in Colombia een regionale top waar over het probleem wordt overlegd. Bolsonaro heeft afgezegd omdat hij zondag wordt geopereerd. Het is de vierde medische ingreep sinds hij vorig jaar ernstig gewond raakte door een steekpartij tijdens zijn verkiezingscampagne.