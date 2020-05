Brazilië adviseert gebruik malariamedicijn tegen coronavirus JTO

20 mei 2020

18u23

Bron: Belga 0 Het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid heeft vandaag het gebruik van de malariamedicijnen chloroquine en hydroxychloroquine aanbevolen in de behandeling van Covid-19. Het medicijn was tot hiertoe enkel voorbehouden voor de zwaarste gevallen, maar mag nu worden gebruikt om ook coronapatiënten te behandelen met milde en gematigde symptomen.

Het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid kwam vandaag met nieuwe richtlijnen die het aanbevolen gebruik van het malariamedicijn chloroquine in de behandeling van het nieuwe coronavirus uitbreiden. Dat maakte president Jair Bolsonaro bekend, enkele dagen nadat de Braziliaanse minister van Volksgezondheid Nelson Teich was opgestapt. Minister Teich verliet zijn ambt na ongeveer een maand omdat hij het niet eens was met het coronabeleid van president Bolsonaro over het meteen behandelen van patiënten met het malariamedicijn chloroquine. Zijn opvolger, generaal Eduardo Pazuello, die voorlopig het ministerie zal leiden, gaat de richtlijnen wel ondertekenen.

De officiële richtlijn kwam er een dag nadat Brazilië een recordaantal van 1 179 dodelijke slachtoffers noteerde. Er zijn nu meer dan 270 000 geregistreerde coronagevallen en ongeveer 18 000 doden.

Brazilië is het zwaarst getroffen land in Latijns-Amerika. De Amerikaanse president Trump liet weten een inreisverbod voor Brazilianen te overwegen. Brazilië begon zelf al in maart met het weren van buitenlandse vliegtuigpassagiers om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar president Bolsonaro ligt onder vuur voor zijn coronabeleid. Hij noemde het virus lange tijd “slechts een griepje”.

Werking malariamedicijn tegen corona niet bewezen

De nieuwe richtlijn van het ministerie adviseert artsen de medicijnen voor te schrijven vanaf het begin dat een patiënt symptomen heeft. Wie die geneesmiddelen inneemt, moet een verklaring ondertekenen waarin hij of zij aangeeft op de hoogte te zijn van mogelijke ernstige bijwerkingen, zoals hart- en nierproblemen.

Het gebruik van chloroquine en hydroxychloroquine tegen corona is omstreden omdat de werking niet is bewezen. De Amerikaanse president Donald Trump zei maandag nog dat hij dagelijks een pil hydroxychloroquine slikt. Die uitspraak leidde dan weer tot slaande ruzie tussen hem en de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden Nancy Pelosi.