Brazilië aanvaardt nu toch geld uit buitenland om Amazonewoud te beschermen

23 januari 2020

19u18

Bron: Belga 0 Brazilië is bereid om buitenlands geld te aanvaarden voor het Amazonewoud. Dat heeft de vicepresident Hamilton Mourao vandaag gezegd. Hij kwam terug op een eerdere beslissing van het land om dergelijke hulp te weigeren.

In augustus weigerde de regering van de extreemrechtse president Jair Bolsonaro 20 miljoen dollar van G7-landen om de bosbranden te bestrijden die grote delen van het grootste regenwoud ter wereld verwoestten.

Mourao zei aan de zender GloboNews dat hij nu "onbeschaamd" naar middelen vraagt. Maar, voegde hij eraan toe, "als je geld krijgt van het buitenland, zijn er grenzen". "Je vrije wil moet gerespecteerd worden.”



Critici zeggen dat de vernietiging van het Amazonewoud versneld is onder Bolsonaro. Die liet mijn- en landbouw toe in grotere delen van het regenwoud. In het verleden deed Bolsonaro buitenlandse kritiek op zijn beleid af als inmenging in de binnenlandse aangelegenheden van Brazilië. Mourao moet nu de Amazoneraad coördineren, liet Bolsonaro dinsdag optekenen. Die raad is in het leven geroepen om de duurzame ontwikkeling van het Amazonewoud te garanderen.