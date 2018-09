Brazilianen protesteren tegen wanbeheer nadat hele collectie van Nationaal Museum in vlammen opgaat LVA

04 september 2018

03u29

Bron: Belga 0 Bij de verwoestende brand in het Nationaal Museum van Brazilië in Rio de Janeiro is zo goed als de hele collectie in vlammen opgegaan. Dat berichtten lokale media maandag. Ondertussen komt er heel wat kritiek op het beheer van het museum. De Unesco, de organisatie van de Verenigde Naties die zich bezighoudt met onder meer cultuur, heeft al haar hulp aangeboden.

Het Nationaal Museum van Brazilië is het oudste museum van het Zuid-Amerikaanse land. Het werd opgericht in 1818 en bestaat in zijn huidige vorm sinds 1892, toen de collectie werd verhuisd naar het paleis van São Cristóvão, de residentie van de Portugese koninklijke en later de Braziliaanse keizerlijke familie. Zondagavond brak een grote brand uit in het gebouw.

Het museum bezat een grote geologische, botanische, paleontologische en archeologische collectie, met ongeveer 20 miljoen museumstukken. Volgens lokale media vernielde de verwoestende brand zo goed als de hele collectie. "Dit is 200 jaar van werk van een wetenschappelijk instituut, het belangrijkste van Latijns-Amerika. Alles is vernietigd", zei museummedewerker Marco Aurelio Caldas aan Agencia Brasil. Een van de weinige dingen die de vlammen hebben overleefd, is de verzameling meteorieten, die resistent zijn tegen hoge temperaturen.

De Unesco heeft al haar hulp aangeboden, zo zei directeur-generaal Audrey Azoulay maandagavond in Parijs. Azoulay betreurt het verlies van een "onschatbaar cultureel erfgoed van de gehele mensheid". De Unesco kan volgens de voormalige Franse minister van Cultuur helpen met haar expertise in onder andere de bescherming en de bewaring van het cultureel erfgoed.

Oorzaak

De precieze oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. Volgens lokale media zijn er twee mogelijke aanleidingen: een onbemande luchtballon zou op het dak van het museum geland zijn, of er vond er kortsluiting plaats in het audiovisueel laboratorium van het museum.

Cultuurminister Sergio Sa Leitao sprak tijdens een televisie-interview over "jaren van achteloosheid" bij het onderhoud van het paleis van São Cristóvão. Volgens brandweercommandant Roberto Rodabey had het gebouw geen adequaat systeem om brand te detecteren en te verhinderen. Roberto Leher, de rector van de Federale Universiteit van Rio de Janeiro, waaraan het museum verbonden was, zegt dat het museum wachtte op een lening van 5 miljoen dollar om een vuurbestrijdingssysteem te installeren.

Het nieuws van het wanbeheer leidde maandag tot protesten tegen de regering in Rio de Janeiro. De manifestanten beschuldigden haar ervan te weinig geld te besteden aan wetenschap en cultuur. Ze werden door de politie met traangras uiteengedreven.