Brazilianen onderscheppen alwéér grote lading cocaïne met bestemming Antwerpen Derde vangst in één week ADN

09 april 2019

16u11 1 In de Braziliaanse havenstad Santos is gisteren opnieuw een grote lading cocaïne bestemd voor Antwerpen onderschept. Het is al de derde grote vangst in Brazilië in één week tijd van coke met bestemming Antwerpen.

In totaal werd meer dan een ton cocaïne ontdekt – concreet een slordige 1.165 kilo. De lading zeer zuivere coke zat verdeeld in dertig sportzakken die in twee containers met hout en tegels waren gepropt.

De douane vermoedt dat de officiële zender niet op de hoogte was van de criminele inhoud aan boord van de containers, maar dat smokkelaars die bij de legale lading hadden verstopt.



Exact een week geleden werd in de stad Navegantes ook al 557 kilogram cocaïne met bestemming Antwerpen onderschept. De drugs zaten tussen een lading leistenen. Twee dagen later werd in Paranagua 1.200 kilo van het witte poeder gevonden in een container met multiplex, die op weg was naar... Antwerpen. Het ging steeds om cocaïne in zeer pure vorm.