Braziliaanse ‘wonderdokter’ Joao de Deus riskeert tot 10 jaar cel voor seksueel wangedrag DVDA

20 februari 2019

12u56 0 De Braziliaanse João Teixeira de Faria (76), ook wel bekend als João de Deus (Jan van God) is door de autoriteiten in Brazilië aangeklaagd wegens seksueel wangedrag. De paragnost werd gisteren gearresteerd nadat er van honderden vrouwen klachten binnenkwamen.

Eén van de klachten tegen João de Deus kwam van een Belgische vrouw. Een andere klacht kwam er van zijn dochter, die als kind door haar vader verkracht werd en hem een monster noemt. Door de bundeling van honderden klachten, werd de paragnost gisteren gearresteerd.

Men probeert de zelfverklaarde dokter echter al jarenlang te stoppen. Er zijn onder meer getuigenissen van mensen die zonder verdoving geopereerd werden en dat vinden andere artsen onverantwoord en onhygiënisch. En dat is maar één van de hallucinante behandelmethodes die de paragnost toepaste. Hij heeft geen diploma, noch een wetenschappelijke achtergrond, maar heeft naar eigen zeggen al zeker acht miljoen mensen genezen met ‘goddelijke krachten’. Volgens de man schuilen er zeventig geesten in hem, ook van overleden artsen en kan hij daardoor zo veel mensen helpen.

In de omgeving van zijn praktijk in Brasilia vrezen handelaars en winkeluitbaters intussen dat ze hun deuren zullen moeten sluiten, wanneer mensen niet meer in rijen zullen aanschuiven voor de praktijk van João de Deus.