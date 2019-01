Braziliaanse regering zet soldaten in om rellen in Fortaleza te beteugelen IB

06 januari 2019

04u14

Bron: Belga 0 De Braziliaanse regering heeft ongeveer 300 militairen gestuurd naar de noordelijk gelegen stad Fortaleza om daar het geweld te beteugelen. Soldaten die in de stad patrouilleren zullen proberen om aanvallen op winkels, banken en bussen tegen te houden. Dat meldt de BBC.

Het is al dagen onrustig in Fortaleza en de andere steden in de deelstaat Ceará, waarop de minister van Justitie, Sergio Moro, om troepen heeft gevraagd. De aanvallen worden volgens de autoriteiten aangestuurd door criminele bendes en zijn een protest tegen nieuwe strengere maatregelen in lokale gevangenissen.

Gsm-signaal verstoord

De gevangenisdirecties hebben de signalen van mobiele telefoons in de gevangenis geblokkeerd en zijn gestopt met het beleid om gevangenen in te delen op basis van de bendes waartoe te behoren.

Tot dusverre zijn bij de rellen zo'n 50 verdachten gearresteerd.