Braziliaanse regering verdedigt bloedige militaire coup in brief aan VN

05 april 2019

06u55

De Braziliaanse regering heeft de Verenigde Naties aangeschreven om de militaire staatsgreep van 1964 te verdedigen. Het was geen staatsgreep, zegt de regering. Dat bericht de BBC.

Het telegram was gericht aan de speciale rapporteur van de VN voor de bevordering van de waarheid, gerechtigheid, schadeloosstelling en de waarborgen ter voorkoming van herhaling, Fabian Salvioli. Salvioli had kritiek geuit op de plannen van de extreemrechtse president Jair Bolsonaro om de 55ste verjaardag te vieren van de bloedige staatsgreep tegen de democratisch verkozen, linkse president João Goulart op 31 maart 1964.

"Er was geen coup", klinkt het in het telegram. De 21 jaar van militair bewind die volgde, waren nodig om de communistische bedreiging af te wenden, en "het behoud van nationale instellingen te garanderen in de context van de Koude Oorlog."

Salvioli had aangevoerd dat het "immoreel" was om de verjaardag te vieren en zo "serieuze mensenrechtenschendingen uit het verleden te rechtvaardigen", aldus de BBC. De viering die de regering aankondigde, lokte ook in Brazilië controverse uit. Uiteindelijk bleef het bij een kleine militaire ceremonie in het presidentieel paleis.

Bolsonaro, die aantrad op 1 januari, kreeg eerder al kritiek omdat hij zich positief uitliet over de dictatuur.