Braziliaanse regering moet alle coronacijfers weer openbaar maken, oordeelt rechter AW

09 juni 2020

18u28

Bron: Belga 0 Een rechter van het Hooggerechtshof in Brazilië heeft de regering van het Zuid-Amerikaanse land verzocht om de cijfers rond het coronavirus weer volledig openbaar te maken op de website van het Ministerie van Volksgezondheid. De staat is het de maatschappij verplicht om de noodzakelijke informatie te delen, klinkt het.

Sinds het weekend verschijnen op de website van het Ministerie van Volksgezondheid dagelijks alleen de cijfers van de afgelopen 24 uren. Het totaalcijfer van positieve gevallen en slachtoffers ontbreekt. Het ministerie van Gezondheid had daarbij geen uitleg gegeven bij het wissen van de gegevens op de Covid-19-website, die een sleutelrol vervulde in het bijhouden van gegevens over de coronapandemie.

Eerder die week was de Braziliaanse regering al begonnen met de coronacijfers om 22 uur lokale tijd te geven, en niet langer om 19 uur. Op die manier werden de cijfers pas bekend na de nieuwsuitzendingen - iets wat de wenkbrauwen deed fronsen.



Brazilië telt tot dusver volgens officiële cijfers 700.000 coronabesmettingen en meer dan 37.000 doden. Het Zuid-Amerikaanse land is na de Verenigde Staten het hardst getroffen door de pandemie.