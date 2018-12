Braziliaanse rechter laat gevluchte Italiaanse terrorist Battisti oppakken Redactie

14 december 2018

06u40

Een rechter van het Braziliaanse hooggerechtshof heeft gisteren de onmiddellijke aanhouding bevolen van de oud-militair en extreemlinkse terrorist Cesare Battisti, met het doel hem uit te leveren aan Italië.

Battisti werd in zijn thuisland tot levenslang veroordeeld voor verschillende politieke moorden die hij in de jaren 1970 gepleegd zou hebben als lid van de ‘Gewapende Proletariërs voor het Communisme’.

De intussen 63-jarige Battisti werd in 1993 bij verstek veroordeeld. Hij heeft altijd beweerd onschuldig te zijn. In 1981 ontsnapte hij uit een Italiaanse gevangenis en vluchtte het land uit. Hij leefde onder meer in Mexico en in Frankrijk en legde zich toe op het schrijven van misdaadboeken.

Uitlevering

Toen hij in Frankrijk, onder het presidentschap van Jacques Chirac, bedreigd werd met uitlevering, vluchtte hij naar Brazilië. Hij zat er verscheidene jaren opgesloten, maar de linkse president Lula da Silva stelde hem op de laatste dag van zijn mandaat in 2009 in vrijheid.

Daar komt nu verandering in. Een rechter van het hooggerechtshof beval zijn onmiddellijke aanhouding om te vermijden dat Battisti het land zou ontvluchten. Met de uitspraak loopt het hooggerechtshof vast vooruit op de inauguratie van de nieuwe extreemrechtse Braziliaanse president Jair Bolsonaro op 1 januari.

De uitlevering van Battisti was een van diens verkiezingsbeloftes.