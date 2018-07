Braziliaanse rechtbank verwerpt verzoeken om corrupte ex-president Lula vrij te laten kg

12 juli 2018

08u06

Bron: Belga 0 Het Braziliaanse Hooggerechtshof heeft meer dan 140 verzoeken verworpen van burgers die de vrijlating van ex-president Luiz Inacio Lula da Silva eisten. Dat berichten lokale media woensdag. Lula zit in de cel na een veroordeling voor corruptie.

"Justitie kan niet gebruikt worden als platform voor claims of uitdrukkingen van politieke of ideologisch-partijgebonden aard", zei rechtbankvoorzitter Laurita Vaz, geciteerd door de krant O Globo. De rechtbank had de verzoeken sinds maandag ontvangen. Er was toen verwarring ontstaan over de zaak, nadat een rechter de beslissing van een andere rechter had teruggedraaid: die had Lula's vrijlating bevolen in afwachting van een beroep.

Lula wil deelnemen aan de presidentsverkiezingen in oktober, ondanks een veroordeling tot twaalf jaar gevangenis in april. De 72-jarige is veroordeeld voor corruptie en witwaspraktijken bij de renovatie van een penthouse aan zee.

De aanhangers van Lula menen dat de juridische procedures een complot zijn om hem ervan te weerhouden deel te nemen aan de verkiezingen. Die zou hij wellicht met voorsprong winnen, zo blijkt uit opiniepeilingen.