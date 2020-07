Braziliaanse president vindt masker in winkels, kerk en op school niet nodig Joost de Jong RL

04 juli 2020

De Braziliaanse president Jair Bolsonaro heeft een wet goedgekeurd die het dragen van mondmaskers verplicht in de openbare ruimte, zoals op straat en in het openbaar vervoer. Tegelijkertijd sprak Bolsonaro zijn veto uit over een aantal specifieke onderdelen van de wet: het dragen van een mondmasker wordt niet verplicht door de overheid in winkels, bedrijven, kerken scholen.

De president is zelf een verklaard tegenstander van mondmaskers. Hij vertoont zich veelal op straat zonder mondbescherming. Een rechter verplichtte hem onlangs om het masker in het openbaar wel te dragen, maar in hoger beroep besliste een andere rechter het tegendeel.

Ook schrapte Bolsonaro de wetsartikelen die de overheid verplichten om mondmaskers uit te delen aan sociaal zwakkeren en werkgevers opdragen maskers beschikbaar te stellen aan het personeel.

Vrijdag werden in Brazilië 42.223 nieuwe besmettingen met het coronavirus geregistreerd. Daarmee steeg het aantal infecties tot 1,53 miljoen, meldde het Braziliaanse ministerie van Volksgezondheid.

Ook was er opnieuw een forse toename van het aantal doden als gevolg van het virus. Met 1.290 nieuwe doden steeg het totaal aantal dodelijke slachtoffers van Covid-19 in Brazilië tot 63.174. Na de VS telt het land de meeste besmettingen en de meeste doden.

