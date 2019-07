Braziliaanse president trekt moord op inheemse leider in twijfel RL

30 juli 2019

01u37

Bron: Belga 0 Er zijn geen "duidelijke aanwijzingen" dat een inheemse leider vermoord is door goudzoekers in een afgelegen dorp in het noorden van het land. Dat stelt de Braziliaanse president Jair Bolsonaro. Vorige week werd het levenloze lichaam van de leider aantroffen in een rivier nadat illegale mijnzoekers zijn dorp waren binnengevallen.

"In deze zaak hebben we op dit moment geen duidelijke aanwijzingen dat deze inboorling is vermoord. De politie is ter plaatse om dit uit te klaren", aldus Bolsonaro.

Waiapi

De lokale politie opende zaterdag een onderzoek nadat een groep van ten minste 10 zwaar bewapende illegale mijnwerkers een dorp van de Waiapi-stam in Amapa zouden zijn binnengevallen. Drie dagen later werd de leider van de stam, Emyra Waiapi, dood teruggevonden in een rivier.

Volgens procureur Rodolfo Soares Ribeiro Lopes worden er verschillende theorieën onderzocht. "Het is mogelijk dat de misdaad is gepleegd door goudzoekers, jagers en zelfs door andere inboorlingen", verklaarde hij op de nationale radio.

Goud en grondstoffen

Activisten die vechten voor de rechten van inheemse stammen wijzen erop dat de dreigingen tegen hen zijn toegenomen sinds Jair Bolsonaro in januari aan de macht kwam. De gronden van de Waiapi zijn zeer gegeerd omdat die rijk zijn aan goud en grondstoffen.

Eerder kondigde Bolsonaro al aan dat kleinschalige goudwinning gelegaliseerd zal worden, "ook voor de inboorlingen". "Ze moeten het recht hebben om hun grond te exploiteren (...), zelfs als buitenlandse ngo's ze graag in een dierentuin opgesloten willen zien, zoals prehistorische dieren", aldus de president. De ngo Survival International noemde de opmerkingen van Bolsonaro "een oorlogsverklaring tegen inheemse volkeren". Eerder dit jaar betoogden talloze inheemse stammen tegen het beleid van de extreemrechtse president Bolsonaro, onder wiens beleid hun reservaten steeds meer bedreigd worden.

De hoge commissaris voor de mensenrechten van de Verenigde Naties, Michelle Bachelet, veroordeelde de moord op de inheemse leider. "Het voorgestelde beleid van de Braziliaanse regering om meer gebieden van de Amazone open te stellen voor mijnbouw zal waarschijnlijk leiden tot gewelddadige incidenten, intimidatie en moorden zoals die van het Waiapi-volk vorige week", klinkt het in een mededeling.

