Braziliaanse president tegen journalist: ‘Jij hebt vreselijk gezicht van een homo’ JdJ

21 december 2019

05u02

Bron: AD.nl 0 De extreemrechtse Braziliaanse president Jair Bolsonaro is vrijdag woedend uitgevallen tegen journalisten die hem vragen stelden over zijn zoon Flavio, tegen wie een onderzoek loopt wegens corruptie en witwassen. “Jij hebt een vreselijk gezicht als een homo”, beet hij onder meer een verslaggever van O Globo toe, een van de grootste kranten van Brazilië.

In gesprek met verslaggevers voor zijn werkpaleis Palácio da Alvorada verweet Bolsonaro de pers eenzijdig te berichten over het justitieel onderzoek naar een van zijn zoons, Flavio Bolsonaro, senator in het Braziliaanse hogerhuis. Ook bekritiseerde hij het onderzoek van het Openbaar Ministerie. Dat verdenkt zijn zoon van het witwassen van zo'n 500.000 euro door middel van onroerendgoedtransacties en via een luxe chocoladewinkel die Flavio Bolsonaro drijft in Rio de Janeiro.

Het geld zou onder meer afkomstig zijn van ‘spookmedewerkers’ die Bolsonaro junior als volksvertegenwoordiger van de deelstaat Rio de Janeiro tussen 2007 en 2018 zou hebben aangesteld. Het loon dat zij daarvoor kregen, vloeide geheel of gedeeltelijk terug naar Flavio Bolsonaro, aldus de aanklacht. Bolsonaro junior ontkent de beschuldigingen.

Cash

Onderdeel van het onderzoek is ook een cash storting van zo’n 5000 euro door Fabrício Queiroz, al decennialang een boezemvriend van de huidige Braziliaanse president, op de rekening van Michelle Bolsonaro, de vrouw van de president. Bolsonaro beweert dat dat zou gaan om een lening die hij aan Queiroz verstrekte. Op een andere vraag van de verslaggever van O Globo vrijdagmorgen of hij daarvan ook een kwitantie heeft, antwoordde Bolsonaro: “Ach man, vraag je moeder naar de kwitantie die ze je vader heeft gegeven, oké? Jullie willen overal maar bonnetjes van zien.”

De teksten van Bolsonaro kregen bijval van juichende en applaudisserende aanhangers, die zich tussen de verslaggevers hadden gemengd. Maar de ‘homo-gezicht’-uitspraken wekten de woede van de homobeweging en andere critici van de president. Op sociale media plaatsten velen selfies met de tekst ‘een vreselijk hoofd als een homo’ als protest. Een van hen was de homoseksuele oud-parlementariër Jean Wyllys, die vaak in de clinch lag met Bolsonaro toen beiden nog lid waren van het parlement. ‘Met trots’, was de toevoeging van Wyllys, die Brazilië eerder dit jaar verliet na diverse doodsbedreigingen en momenteel doceert aan het Afro-Latijns Amerikaanse Onderzoeksinstituut van de Harvard Universiteit in de Verenigde Staten.

“Cara de homossexual terrível”. Com orgulho! pic.twitter.com/XkCeAiBauM Jean Wyllys(@ jeanwyllys_real) link

Het is niet voor het eerst dat Bolsonaro kwetsende uitlatingen doet over homo’s. In 2011 zei hij als volksvertegenwoordiger “niet in staat te zijn van een homoseksuele zoon te houden’’. “Ik zal niet hypocriet zijn. Ik heb liever dat mijn zoon omkomt bij een ongeluk dan dat hij thuiskomt met een snorreman.’’ Ook daarna verklaarde Bolsonaro ‘homofoob te zijn ja, met heel veel trots’.

Zero tolerance tegen corruptie

Bolsonaro, die vorig jaar onder meer met de belofte van een zero tolerance-beleid tegen corruptie werd gekozen als president van Brazilië, beschuldigt het mediaconcern Globo al langer van een hetze tegen hem en zijn drie politiek actieve zoons te voeren. Vanmorgen beklaagde hij zich erover dat nieuwsmedia van Globo, een van de grootste mediaconglomeraten van Brazilië, details publiceren uit het geheime onderzoek naar Flavio. “Is het onderzoek geheim of niet? Antwoord! Antwoord, verdomme!’’, schreeuwde hij tegen de verzamelde verslaggevers. Daarna beschuldigde hij het Openbaar Ministerie van Rio de Janeiro ervan een ‘directe lijn’ te hebben met Globo.

Het mediaconcern reageerde vrijdag koeltjes in een statement, waarin het meldde ‘met trots groot nieuws te brengen’ aan zijn publiek en dat het bedrijf ‘niet het eerste nieuwsmedium is dat informatie uit het onderzoek naar senator Bolsonaro publiceert’.